09.04.2019 08:50 423

Повышение пенсионного возраста может увеличить уровень бедности среди предпенсионеров (женщин 55–59 лет и мужчин 60–64 лет). Так, через девять лет количество граждан этой категории с доходами ниже прожиточного минимума вырастет с нынешних 4,2% до 7,3%. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС, с которым ознакомились «Известия». Такая динамика будет связана с тем, что люди еще не достигнут границ «нового» пенсионного возраста, но при этом могут остаться без работы. В целом же повышение возраста выхода на заслуженный отдых поможет снизить уровень бедности в стране — он уменьшится с 13,1% в 2018 году до 11,9% в 2028-м. Это произойдет за счет ускоренных темпов индексации выплат.

Уязвимая категория

Наиболее уязвимой категорией населения из-за повышения пенсионного возраста могут стать предпенсионеры — женщины 55–59 лет и мужчины 60–64 лет. Граждане этой группы, достигнув старых границ возраста выхода на заслуженный отдых, не будут получать деньги до тех пор, пока не достигнут нового возраста. При этом часть из них уже может не иметь работы. Потеря пенсионного дохода ухудшит материальное положение таких граждан, из-за чего уровень бедности в этой категории в умеренном сценарии может вырасти с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году, говорится в расчетах РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

Для этих людей предусмотрено пособие по безработице, но установлен ряд ограничений на его размер и период получения, отметил в беседе с «Известиями» один из авторов исследования, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. По его словам, для поддержки предпенсионеров многие меры уже продуманы (программы переобучения, ответственность для работодателей за увольнение таких сотрудников и т.д.), главное — чтобы у них была работа.

Пенсионный возраст повышен с 2019 года до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Увеличение происходит постепенно, этот переходный период завершится в 2028-м. Целью увеличения была возможность индексировать пособия по старости темпами выше инфляции за счет сэкономленных средств. До 2024 года выплаты будут расти ежегодно на 1 тыс. рублей. Также законодательно появилось понятие «предпенсионер». Это люди, которым до пенсии остается пять лет. Правительство предусмотрело различные меры поддержки для них.

Расчеты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, как правило, анализируют в правительстве. Например, в феврале прошлого года вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец (сейчас курирует культуру и спорт) на Неделе российского бизнеса РСПП публично благодарила за ряд расчетов главу Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяну Малеву.

Около 20% граждан предполагали прекратить трудовую деятельность и жить на одну пенсию по прежним правилам. На благосостояние этой категории реформа может повлиять отрицательно — в целом в пределах расчетов РАНХиГС, согласился директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Однако показатель бедности среди предпенсионеров не велик по сравнению с другими группами населения. Например, уровень бедности в семьях с детьми составляет около 25%, среди граждан, уже вышедших на пенсию, — не менее 9%, отметил он.

Доля предпенсионеров составляет 6–7% среди населения, поэтому общую тенденцию к снижению бедности они не поменяют, отмечается в материалах РАНХиГС. А в целом повышение пенсионного возраста в совокупности с ежегодным ростом экономики примерно на 1,5% положительно повлияет на уменьшение количества населения с доходами ниже прожиточного минимума. К 2028 году число малоимущих снизится с нынешних 13,1% до 11,9% в умеренном сценарии и до 9,8% в оптимистичном.

— Хочу подчеркнуть, что основной фактор снижения бедности — это экономический рост. Повышение пенсионного возраста с точки зрения влияния на уровень бедности носит двоякий характер. С одной стороны, увеличивается риск бедности для предпенсионеров, но, с другой стороны, в целом это компенсируется ростом ВВП, зарплат и повышенной индексацией пенсий неработающих пенсионеров — на 1,5–2% выше инфляции, — заявил Юрий Горлин.

В пресс-службе Минтруда, а также в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой «Известиям» сообщили, что незнакомы с исследованием РАНХиГС. В Минэкономразвития материалы на рассмотрение не поступали и, соответственно, не рассматривались, сказали «Известиям» в ведомстве.

Список трат

Увеличение сроков выхода на отдых позволит обеспечить рост пенсий до 2024 года на 10%, говорится в аннотации к другому исследованию РАНХиГС, с которым также ознакомились «Известия». Устойчивое увеличение выплат в долгосрочной перспективе (в 2030–2050-х) будет возможно при условии ежегодного экономического роста не менее 1,5%.

При этом ускоренное повышение пенсий в 2019–2024 годах потребует не только всех сэкономленных средств от повышения возраста выхода на отдых (около 2 трлн рублей в течение пяти лет), но и увеличения объема бюджетных трансфертов примерно на 500–600 млрд до 2024 года. А с учетом расходов на реализацию мер по смягчению последствий реформы (повышение пособий по безработице, переобучение и т.д.) еще дополнительно около 100 млрд рублей.

За счет повышения пенсионного возраста уровень бедности в целом по стране может снизиться примерно на 1 процентный пункт к 2028 году, согласен с данными РАНХиГС Владимир Назаров. По его словам, это произойдет главным образом благодаря ускоренной индексации пенсий для неработающих пенсионеров темпом выше среднегодовой инфляции и позволит перераспределить поддержку в пользу наиболее уязвимых слоев населения.

Однако ускоренная индексация пенсий в ближайшие годы сформирует повышенную базу обязательств правительства перед населением на будущее. А при невысоких темпах роста экономики и тем более при спаде это подвергнет риску устойчивость пенсионной системы и ограничит возможности такой индексации выплат в период после 2024 года и тем более после 2028 года, предупреждают авторы исследования.

В целом индексации пенсий недостаточно для борьбы с бедностью, считает социолог НИУ ВШЭ Даниил Александров. По его мнению, также необходимо увеличивать финансирование на поддержку многодетных семей. Они смогут больше тратить на образование и здравоохранение, что будет способствовать подготовке квалифицированных кадров.

Инна ГРИГОРЬЕВА, Дмитрий ГРИНКЕВИЧ