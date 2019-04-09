09.04.2019 09:00 353

С 1 июля застройщики не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую. Но только за жилые помещения. Эксперты уверены, строительные компании постараются собрать средства на свои проекты с покупателей нежилых помещений, кладовок и машино-мест. А те проекты, которые не найдут банковского финансирования, окажутся на рынке апартаментов — на него реформа не распространяется.

Нежилые помещения застройщики вправе продавать как по договорам долевого участия (ДДУ), так и по прочим видам договоров, рассказывает Дмитрий Логинов, руководитель юридического департамента "Бон Тон".

В своем большинстве апартаменты не слишком отличаются от жилых и приобретаются чаще всего именно для проживания. Они дешевле квартир, поскольку при их проектировании и строительстве не обязательно соблюдать требования, действующие в отношении жилых помещений в части инсоляции и социальной инфраструктуры. Апартаменты удобно возводить там, где площадки под застройку сильно ограничены соседними зданиями. Однако реформа долевого строительства способна переформатировать сам подход к строительству апартаментов в России. В ближайшие годы возможен всплеск возведения апартаментов даже на тех площадках, где существует возможность жилой застройки, а кроме того, строительство апартаментов может выйти за пределы мегаполисов, считает Логинов.

Впрочем, не исключено, что апартаментам успеют поставить заслон. "Было уже несколько попыток исправить ту ситуацию, мы проанализировали их. И сейчас готовим законопроект, который, я надеюсь, решит проблему апартаментов", — рассказал глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.

В первую очередь планируется защитить интересы покупателей апартаментов. Николаев напомнил, что в одном комплексе могут продаваться квартиры и апартаменты, обманутые дольщики квартир могут рассчитывать на компенсации и достройку своих квартир, а владельцы апартаментов теряют деньги. На покупателей апартаментов планируется распространить те же гарантии, что есть у дольщиков, при этом не исключено распространение на такие помещения требований, вводимых в долевом строительстве.

При продаже нескольких объектов одному клиенту, к примеру, квартиры, машино-места и кладовки, застройщики с 1 июля могут играть с ценой. Так, девелоперу будет выгодно снизить цену квартиры, которая оформляется через эскроу-счет, и увеличить ценник нежилых помещений, оплата которых поступит ему напрямую. Например, дольщик может приобретать квартиру по ДДУ, при этом машино-места и кладовки реализуются по предварительному договору купли-продажи, а коммерческие помещения на первом этаже — по договору соинвестирования, поясняет Дмитрий Логинов.

Ирина ЖАНДАРОВА

