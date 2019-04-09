09.04.2019 09:10 371

Граждане теперь смогут перечислять деньги за коммунальные услуги и мобильную связь онлайн через «Почту России». Для этого компания запустила специальный платежный сервис на своем сайте, рассказали «Известиям» в компании. Совершить оплату дистанционно можно будет с помощью банковской карты. По словам экспертов, нововведение полезное, однако «Почта России» в этом вопросе слишком припозднилась. Практически все банки и финансовые организации давно ввели такую функцию. И почтовому оператору придется постараться, чтобы переманить на свою сторону аудиторию.

На сайте «Почты России» появился сервис по оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг с помощью банковской карты. Дистанционно погасить счета можно с помощью «пластика» национальной и международных платежных систем, рассказали «Известиям» в почтовом операторе.

Сейчас на портале доступна оплата услуг в адрес более чем 3 тыс. поставщиков. В дальнейшем планируется увеличивать их количество, уточнили в компании. Комиссию «Почта России» взимать не планирует, однако ее может брать банк-эквайер. Размер может достигать 2–2,5% от суммы платежа, уточнили в компании.

Для совершения операции клиенту необходимо выбрать на сайте интересующий его раздел услуг и получателя, указать сумму платежа, ввести реквизиты банковской карты и произвести оплату. Также пользователям будет доступен личный кабинет плательщика, где сохраняется история совершенных платежей. Здесь можно будет запомнить реквизиты банковской карты и создать шаблоны операций.

У сервиса будет возможность сохранения реквизитов платежных карт в Masterpass — сервисе, разработанном компанией MasterСard. Сохранив данные банковской карты, пользователь получает возможность ее дальнейшего использования для совершения платежей на сайтах, отмеченных логотипом Masterpass, без повторного ввода данных карты, рассказали в «Почте России».

В 2018 году россияне совершили 356 млн платежей в отделениях почтовой связи в адрес поставщиков ЖКУ, уточнили в компании. При этом население все-таки предпочитает оплачивать коммуналку онлайн, а не офлайн, рассказали «Известиям» в крупнейших финансовых организациях. Например, в Сбербанке через интернет-банк проходят 54% коммунальных платежей и 80% оплат сотовой связи. В банке «Восточный» в отделениях услуги оплачивают только 1% клиентов, остальные 99% — через дистанционные каналы, рассказал директор цифрового бизнеса организации Алексей Казаков. Такая же статистика у банка «Русский стандарт». И только в Уральском банке реконструкции и развития оплата в отделениях преобладает над платежами в интернет-банке, заявил директор по разработке digital-решений организации Александр Патешман.

Это логичный и разумный шаг со стороны «Почты России», считает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Однако люди, которые уже привыкли к онлайн-сервисам своих банков, продолжат пользоваться их услугами. Почтовый оператор же сможет рассчитывать на своих клиентов в отдаленных уголках страны, в которых нет банков. Сергей Хестанов не исключил, что для повышения лояльности населения «Почта России» впоследствии будет интегрировать новый портал с другими сервисами.

«Почта России» в этом вопросе сильно припозднилась, считает доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Рынок дистанционной оплаты услуг ЖКХ уже давно заполнен банками и различными другими финансовыми организациями, предоставляющими такой сервис, поэтому почтовому оператору будет крайне сложно отбить у них клиентов. Новым порталом, скорее всего, будут пользоваться те, кто уже сейчас выступает постоянными клиентами российской почты.

— Сейчас очень популярно слово «многоканальность». Человек зайдет на сайт компании, чтобы отследить свою посылку, и заодно оплатит коммуналку, — предположил Никита Моисеев.

При этом в «Почте России» уточнили, что их мобильное приложение пока не поддерживает возможность оплаты услуг ЖКХ. Однако компания планирует рассмотреть варианты расширения его функционала.

Инна ГРИГОРЬЕВА