09.04.2019 09:20 381

ЦБ определился с желаемой датой подключения Сбербанка к системе быстрых платежей — с 1 сентября услуги в рамках этой системы обязаны будут оказывать все системно значимые банки. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указания Центробанка о внесении изменений в положение «О платежной системе Банка России».

Все остальные универсальные банки должны подключиться не позднее 1 апреля 2020 года. Законопроект об обязательном подключении к системе быстрых платежей сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Проект ЦБ должен обеспечить «беспрепятственный и недескриминационный доступ пользователй платежных услуг к сервису быстрых платежей», говорится в пояснительной записке.

В перечень системно значимых кредитных организаций по данным ЦБ на начало октября 2018 года входили Сбербанк, ЮниКредит Банк, «Газпромбанк», ВТБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Предполагается, что представленная Центробанком система быстрых платежей станет конкурентом Сбербанку, являющемуся крупнейшим игроком на рынке переводов между физлицами (p2p-переводы). Об этом ранее писал РБК.

По информации самого Сбербанка, клиенты его сервиса — порядка 40 млн человек — в первом полугодии 2018 года перевели 7,9 трлн руб. через 1,4 млрд переводов. Клиенты кредитной организации из одного региона переводят друг другу средства бесплатно, банковская комиссия взимается только за переводы в другой регион.

В 2018 году Сбербанк также допустил к своей системе переводов по номеру телефона Тинькофф Банк и Совкомбанк, такие меры были приняты после того, как Банк России начал создавать собственную систему быстрых платежей. Как указывал РБК, ЦБ добивается подключения Сбербанка к своей системе быстрых платежей.

Депутаты Госдумы уже рассматривают законопроект, по которому все банки обязаны будут принять участие в системе быстрых платежей. «Отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от таких платежей, и это серьезное препятствие для развития конкуренции на рынке платежей и для доступности финансовых услуг для населения», — говорила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, не уточняя, о каких банках идет речь.

В Сбербанке не поддерживают идеи обязательного подключения к системе быстрых платежей, создаваемой ЦБ. «Я уже много раз говорил, что нам интересно поддержание конкурентных условий. Нам никто не подарил эту систему. Мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора, но мы готовы к любому варианту», — отмечал глава банка Герман Греф.

В конце марта директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина говорила, что около 100 банков подали заявку на подключение и сейчас осуществляется их технологическая подготовка. Шесть из них (Промсвязьбанк, Альфа-банк, ВТБ, Росбанк, Райффайзенбанк и Газпромбанк) уже предоставляют услуги в рамках системы быстрых платежей, часть из них — не в полном объеме. РБК направил запрос в Сбербанк, «ФК Открытие», Россельхозбанк, Московский кредитный банк и ЮниКредит Банк.

В Московском кредитном банке в конце марта сообщали, что планируют подключиться к системе быстрых платежей во втором квартале 2019 года. «ФК Открытие» намерен присоединиться к этой системе во втором-третьем кварталах текущего года.

Григорий ДУБОВ, Евгения ЧЕРНЫШОВА