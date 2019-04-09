09.04.2019 09:50 458

Возникшая армия легализовавшихся самозанятых первым делом столкнулась с нюансами новых отношений с банками, для которых эта категория клиентов стала чем-то средним между физлицами и индивидуальными предпринимателями. Все возникающие сомнения банкиров ЦБ пока оставил на их собственное усмотрение.

Подавляющее большинство банков только готовят специальные сервисы для самозанятых, и один из главных вопросов — нужно ли открывать отдельные счета/карты для получения платежей от клиентов или самозанятые могут принимать их на те же счета/карты, на которые поступают, например, обычные P2P-платежи, то есть "классические" переводы (например, от родственников), не облагаемые налогом на профессиональный доход.

С одной стороны, все просто. В законе нет указания на необходимость открытия специальных счетов для самозанятых, подчеркивает начальник управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков. Как подтвердили "Российской газете" в нескольких крупных банках, самозанятые могут использовать для расчетов уже открытые счета физлиц или индивидуальных предпринимателей и принимать платежи на любую из своих дебетовых карт. Так, Тинькофф Банк прямо указывает, что в своих условиях обслуживания сделал исключение в связи с налоговым экспериментом — операции клиентов, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности с применением налога на профессиональный доход, разрешены в этом банке как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей (если налог на профессиональный доход применяет ИП, то для предпринимательской деятельности ему следует использовать счета ИП).

На одном счете или карте не следует смешивать доходы от профессиональной деятельности с "классическими" переводами от физлиц

С другой стороны, банки обязаны проверять чистоту происхождения поступающих средств, и исходя из антиотмывочного законодательства на одном счете как минимум нежелательно смешивать доходы от профессиональной деятельности и обычные P2P-платежи. Значит, нужно либо как-то отмечать переводы за профессиональную деятельность, с которой уплачивается налог, либо все-таки заводить для платежей от клиентов отдельный счет/карту физлица, чтобы не вызывать вопросов у банка и тем более не нарваться на блокировку и отказ в обслуживании.

"Мы не рекомендуем использовать один счет в банке для зачислений средств как от ведения деятельности, так и для личных нужд, — говорит директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Александр Белокопытов. — Во-первых, для простоты учета эффективности деятельности, во-вторых, поступления от частных лиц на выбранную карту будут учтены как средства от профессиональной деятельности, по которым будут сформированы чеки. На основании этой суммы будет посчитан налог. Также для получения дохода нельзя будет использовать счет кредитной карты или единственной карты, открытой в Сбербанке". При получении оплаты за свои услуги наличными (самозанятые не лишены такой возможности) или от юрлиц чек нужно будет сформировать вручную в мобильном приложении, там же можно легко отменить чек, если клиент отказался от предоплаченной услуги или вернул товар.



Также Белокопытов рекомендует заключать договоры с клиентами, особенно если они — юрлица, и формировать чеки по каждой операции. "Если какая-то из операций вызовет сомнение у налоговой или банка, то вы легко сможете предоставить подтверждающие документы по операциям", — объясняет он. При регистрации в качестве самозанятого через Сбербанк Онлайн необходимо выбрать свою действующую банковскую карту или открыть новую, например, цифровую — она бесплатна и не требует визита в банк.

В экосистеме для самозанятых, которую в скором времени планирует представить Ак Барс Банк (базируется в Татарстане, который стал одним из четырех пилотных регионов для нового налога), есть сервис "покраски" доходов от профессиональной деятельности через банковское приложение, рассказал директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галиев. Второй способ разделения поступлений в этом банке — открыть отдельный счет или карту для приема платежей от клиентов.

В колл-центре ВТБ сообщили, что банк не ограничивает зачисления на один счет/карту дохода от профессиональной деятельности и переводов на личные нужды, оформлять отдельную карту для приема облагаемых доходов самозанятым не требуется.

В любом случае следует уведомить банк о предстоящей деятельности в качестве самозанятого, а также сообщить о видах деятельности и планируемом ежемесячном доходе, советует заместитель гендиректора по правовым вопросам НЮС "Амулекс" Юлия Галуева — это существенно облегчит анализ финансовой деятельности клиента банком и станет дополнительной защитой от возможной блокировки. Банк принимает эту информацию во внимание при анализе операций физлица, подтверждает директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Самозанятыми за три месяца налогового эксперимента зарегистрировались 55 тысяч граждан, на профильных форумах появляются рассказы о том, как кто-то из них стал жертвой придирчивого контроля со стороны банков, не разобравшихся с появлением новой категории предпринимателей. На вопрос о жалобах от самозанятых на блокировки пресс-служба ЦБ ответила, что при обращениях и заявлениях в Банк России "право сообщить о своем статусе самозанятого остается на усмотрение обратившегося" — таким образом, ЦБ не выделяет эту категорию в своей статистике жалоб.

Игорь ЗУБКОВ