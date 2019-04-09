09.04.2019 10:40 325

Небольшой пенсионный фонд «Согласие» в 2018 году резко увеличил расходы на привлечение и выбился в лидеры по перешедшим в него новым клиентам. Деньги на аквизиционные расходы дал фонду его мажоритарный акционер, концерн «Россиум» Романа Авдеева. Таким образом, концерн может нарастить свою долю в объединенном НПФ «Нефтегарант» в случае присоединения к нему и НПФ «Согласия», считают эксперты.

Небольшой НПФ «Согласие», принадлежащий концерну «Россиум» Романа Авдеева, в прошлом году потратил на привлечение новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) 1,4 млрд руб., свидетельствует отчетность фонда по ОСБУ. Траты на привлечение были обеспечены допэмиссией на 1,4 млрд руб., оплаченной мажоритарным акционером. В результате активных действий этот НПФ стал одним из лидеров по привлечению застрахованных лиц в переходной кампании 2018 года, свидетельствуют неофициальные данные ПФР (см. "Ъ" от 6 марта). Заявления на перевод в «Согласие» написали более 430 тыс. человек, а удовлетворено из них было почти 360 тыс. заявлений.

Клиентами «Согласия» по ОПС на начало этого года являлись всего 12,9 тыс. человек, еще 20,9 тыс. формировали в нем пенсию по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Обязательства фонда по ОПС составляли 1,1 млрд руб., по НПО — 0,64 млрд руб. Доходность по прошлому году, распределенная между застрахованными лицами НПФ, составила 4,5%. Концерн «Россиум», помимо участия в капитале «Согласия», владеет 57,4% в объединенном фонде «Нефтегарант» (см. «Ъ-Online» от 15 января).

По тратам на привлечение застрахованных лиц в 2018 году НПФ «Согласие» лишь незначительно проиграл гораздо более крупному «ВТБ Пенсионному фонду». Аквизиционные расходы этого фонда составили 1,5 млрд руб., а число привлеченных клиентов по ОПС превысило 550 тыс. человек. «Размер аквизиционных расходов за прошлый год примерно соответствует показателю 2017 года и связан с активной работой фонда по привлечению клиентов, в том числе через посредников»,— заявили в «ВТБ Пенсионный фонде». Остальные крупные фонды потратили на привлечение клиентов гораздо меньше (см. "Ъ" от 6 апреля 2018 года).

Несколько источников "Ъ", близких к НПФ «Согласие» и его контрагентам, в прошлом году рассказывали, что фонд использует для привлечения прежнюю сеть НПФ «Согласие ОПС» (присоединенного в конце прошлого года к НПФ «Нефтегарант»). Также в прошлом году «Согласие» для работы с брокерами использовал ту же схему, какую ранее практиковал «Согласие ОПС» — фонд настаивал, чтобы все крупные пенсионные брокеры работали через одну компанию-агента и заключали с ней субагентские договоры (см. "Ъ" от 12 ноября 2018 года).

Ранее источники, близкие к пенсионному дивизиону «Россиума», утверждали, что к «Нефтегаранту» планируется присоединить и фонд «Согласие». По словам нескольких собеседников "Ъ", а также исходя из данных нескольких фондов по привлеченным ими «молчунам», средний счет пришедшего в НПФ «Согласие» нового клиента значительно выше рыночного, а значит, объем привлеченных накоплений может превысить 30 млрд руб. «Если "Согласие" присоединиться к "Нефтегаранту", то скорее всего, увеличение доли "Россиума" в капитале будет зависеть от активов присоединяемого НПФ»,— говорит директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин. Таким образом, траты концерна господина Авдеева на привлечение клиентов в прошлом году могут быть обусловлены желанием нарастить свою долю в крупном пенсионном активе, считает эксперт. По расчетам "Ъ", если бы присоединение произошло в этом году, то доля концерна в едином НПФ могла бы превысить 70%.



В «Россиуме», «Нефтегаранте» и «Согласии» не ответили на запрос "Ъ".

Илья УСОВ