09.04.2019 11:00 367

Рубль обновил апрельские максимумы в начале торгов вторника, и на его стороне дорогая нефть, рост валют-аналогов на форексе, а также возможный спрос на рублевые активы благодаря снижению градуса санкционной риторики.

Рубль достиг отметок 64,74 за доллар и 72,92 за евро впервые с 29 марта, когда он существенно подешевел после появления сообщений о подготовленном втором пакете санкций США против РФ за отравление Скрипалей и химатаки в Сирии.

Тем не менее, по оценке многих участников рынка, риски возможного ужесточения санкций США против РФ, а также интервенции ЦБ, пусть и снизившиеся по объему в апреле, удерживают рубль от более существенного укрепления.

"Во многом именно неопределенность с санкционной историей не позволяет рублю реализовать имеющийся потенциал", — полагает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,80, и рубль дорожает на 0,1 процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

К евро рубль также дорожает на 0,1 процента до отметки 73,02.

"Рубль воспользовался снижением санкционных рисков и дорогой нефтью, чтобы пробить отметку 65 за доллар. Вполне вероятно, что инвесторы уже готовятся к аукционам ОФЗ и укрепление рубля продолжится. Еще одним импульсом для рубля будет подготовка экспортеров к налоговым платежам в конце месяца", — считает Андрей Кочетков из компании Открытие Брокер.

Сегодня российский Минфин, который в первом квартале существенно перевыполнил план по продаже ОФЗ, а на первых двух аукционах апреля сразу разместивший 14 процентов бумаг от плана на второй квартал, заявленного в 0,6 триллиона рублей, должен сообщить параметры завтрашних размещений.

Согласно данным ЦБР, иностранные инвесторы купили ОФЗ в первом квартале почти на четверть триллиона рублей.

Котировки ОФЗ утром вторника показывают смешанную динамику.

Североморская смесь Brent сегодня утром достигла отметки $71,34 впервые с начала ноября прошлого года на фоне сокращения добычи в рамках ОПЕК+, санкций США против Венесуэлы и Ирана, а также боевых действий в Ливии.

Cейчас баррель оценивается в $71,04.

На форексе доллар США продолжает тяготеть к минусу, особенно против сырьевых валют, отыгрывающих дорогую нефть.

Российский Центробанк с 5 апреля по 13 мая ежедневно покупает валюту в рамках бюджетного правила и с учетом отложенных интервенций на сумму 14,4 миллиарда рублей против 18,3 миллиарда в марте.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ