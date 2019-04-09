09.04.2019 15:00 359

В конце марта в Москве задержали бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Следственный комитет обвиняет его в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Дело Абызова вызвало не меньший резонанс, чем арест в феврале основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и ряда его топ-менеджеров. Как и в случае с Калви, за Абызова поручилось впечатляющее число представителей бизнеса, политиков и общественных деятелей. И, как и в случае с Калви, который уже второй месяц сидит в «Матросской тишине», усилия поручителей не помогли Абызову — 27 марта экс-министр отправился в СИЗО.



Среди поручителей по делу Абызова был миллиардер Роман Троценко. Он также предложил внести за экс-министра залог в размере 1 млрд рублей. Троценко рассказал Forbes, почему пошел на это и как на российский деловой климат влияет пребывание в СИЗО бизнесменов по обвинениям в экономических преступлениях.

«Всегда проще посадить человека»

«Я предложил залог за Михаила Абызова в силу простых обстоятельств: Михаил — мой друг», — рассказал миллиардер. Абызов «никуда не скрывался, откликался на все приглашения следственных органов, жил в своем доме, и у него недавно родился ребенок, которому шесть месяцев», перечислил Троценко. Он также подчеркнул: «Поскольку Михаил дал слово о том, что он на следственные действия ходить будет, то с моей точки зрения, не было никаких вариантов, что он нарушил бы это слово».

Комментировать следственные действия — как по делу Абызова, так и по делу арестованного основателя инвестфонда Baring Vostok, американца Майкла Калви — Троценко отказался. «Что точно мы понимаем из описания состава дела, так это то, что ни Майкл Калви, ни Михаил Абызов точно никого не убили, не ограбили, не совершили никаких насильственных действий. Это экономические действия, произошедшие какое-то время назад, которые имеют на сегодняшний день некую интерпретацию», — сказал бизнесмен. Он отметил, что подобными делами могут заниматься следователи во всем мире. «При этом не ограничивая свободу человека или ограничивая ее каким-то более гуманным образом», — добавил он.

Российское законодательство предусматривает использование других форм, кроме ареста, по делам с экономическим составом, напомнил Троценко. «И было бы здорово, если бы следственные органы чаще пользовались именно этим. И собственно говоря их президент к этому призывал», — заметил он. «Но мы понимаем, что всегда конечно проще просто посадить человека и ограничить его свободу. И он становится более сговорчивым, отвечает на все вопросы быстрее, и работа по сбору доказательств становится менее кропотливой. А иногда просто ее можно и не делать, поскольку через какое-то время человек уже сам согласен сказать, что он виноват, лишь бы его отпустили», — отметил Троценко.

Этот подход, по его словам, необходимо изменить. «Если мы хотим развития экономики, хотим справедливого судопроизводства, защиты прав инвесторов, акционеров, то нужно давать всем сторонам возможности защитить свои права и высказаться и в случае подозрений иметь возможность защитить себя», — сказал миллиардер.

Дело Михаила Абызова

Один из богатейших людей России Михаил Абызов, занимавший пост министра Открытого правительства в 2012-2018 годы, был арестован 27 марта. Он обвиняется в создании преступного сообщества, которое похитило у сибирских энергетических компаний 4 млрд рублей. Сам Абызов вину отрицает. Личные поручительства за экс-министра ранее в суде дали несколько его бывших коллег — например, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и глава «Роснано» Анатолий Чубайс, который работал с Абызовым в РАО ЕЭС.

Дело Майкла Калви

Калви — основатель Вaring Vostok, одного из старейших инвестиционных фондов, работающих в России. Он и еще несколько сотрудников фонда были арестованы в Москве в середины февраля. Они обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Фигуранты дела вину не признают. Калви ранее в суде заявил, что дело связано с конфликтом фонда и других акционеров «Восточного». Baring Vostok через кипрскую компанию Evison Holdings контролирует 51,6% акций этого банка. Бывшему владельцу банка «Юниаструм» Артему Аветисяну через компанию Finvision Holdings принадлежит еще 32,02%. У члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова — 4,8%.

Дмитрий ЯКОВЕНКО, Forbes Staff, Ярослав БАБУШКИН, Forbes Staff, Нинель БАЯНОВА, Forbes Staff

