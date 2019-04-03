03.04.2019 14:30 16

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что Банк России обсуждает с двумя банками Турции возможность приема карт «Мир». По ее словам, их могут начать принимать к концу текущего года.

«Мы сейчас с двумя турецкими банками ведем эту работу, это зависит не только от нашей готовности, это зависит от настройки инфраструктуры POS-терминалов непосредственно этих банков в Турции»,— сказала госпожа Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков (цитата по «РИА Новости»).

Также Центробанк работает над внедрением приема национальной карты во Вьетнаме, Таиланде и на территории ЕАЭС. Ольга Скоробогатова отметила, что на уровне ЕАЭС ведется «достаточно плотная» работа. «В перспективе год-два мы будем иметь полное покрытие взаимного приема карт, то есть они принимают нашу карту, мы принимаем карту их национальных систем. Дальше мы параллельно смотрим все туристические страны, которые интересны для наших граждан»,— рассказала госпожа Скоробогатова.