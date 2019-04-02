02.04.2019 14:40 16

Платежная система "Мир" не собирается вводить для банков требование по выпуску карт только с возможностью бесконтактной оплаты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платежной системы.

"Платежная система "Мир" не планирует обязывать банки осуществлять выпуск только бесконтактных карт", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник портал РБК со ссылкой на источники в банковской сфере сообщил , что платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки полностью перейти на выпуск карт с возможностью бесконтактной оплаты.

В пресс-службах Visa и Mastercard подтвердили ТАСС введение данных требований. Так, в пресс-службе Visa сообщили, что бесконтактные платежи являются одним из драйверов отказа от наличных и демонстрируют стремительный рост, который по итогам 2018 года в России составил более 200%. Именно для стимулирования развития данного направления платежная система устанавливает для банков новые требования.