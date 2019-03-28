28.03.2019 16:15 12

Общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн. Банки на данный момент эмитировали более 56 млн карт, сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев на Международном финансово-банковском форуме.

"Платежная система "Мир" на сегодняшний день — это более 56 млн карт, несмотря на то, что активная эмиссия у нас началась только в начале 2017 года", — сказал он.

В январе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала о 53 млн выпущенных картах. Также глава ЦБ тогда отметила увеличение доли платежей по картам "Мир" на российском рынке до 14%.

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Тогда в России заявили о необходимости создать российскую систему, способную обеспечивать бесперебойные внутренние расчеты. В июле 2014 года была создана НСПК, ставшая оператором платежной системы "Мир". 100% акций НСПК принадлежат Банку России.

