02.04.2019 14:18 13

Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать в Киргизии, сообщает пресс-служба оператора платежной системы "Мир" (НСПК).

"Национальные платежные системы Кыргызстана ("Элкарт") и России ("Мир") в рамках проекта по межсистемной интеграции обеспечивают возможность использовать карты "Мир" на территории Кыргызской Республики. Держатели российских карт смогут снимать наличные в банкоматах и расплачиваться в POS-терминалах, брендированных логотипом платежной системы "Мир", — говорится в сообщении.

Как сообщается, в рамках проекта банки-участники платежной системы "Элкарт" – "БТА Банк", Росинбанк, "Банк Бай-Тушум" – уже подключили свои банкоматы и завершают подключение POS-терминалов для приема карт "Мир". Другие участники национальной платежной системы Киргизии также будут поэтапно открывать сети своих устройств для приема российских карт.

"Между нашими странами активно развивается экономическое сотрудничество, и проект по интеграции национальных платежных систем "Мир" и "Элкарт" станет еще одним важным этапом во взаимодействии России и Кыргызстана в финансовой сфере. Ежегодно граждане РФ совершают более 200 тысяч поездок в Кыргызстан. Уверены, что начало приема карт "Мир" на территории республики упростит их держателям проведение всех привычных операций в туристических и деловых поездках", — прокомментировал событие коммерческий директор НСПК Максим Лазырин.

Расчетными банками при выполнении межсистемных операций выступают банк ВТБ (Россия) и "БТА банк" (Киргизия).