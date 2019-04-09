09.04.2019 17:00 481

Вопрос об отставке Александра Нестеренко будет рассмотрен в среду, 10 апреля, следует из сообщения банка. Одновременно с отставкой Нестеренко совет директоров рассмотрит вопрос о назначении нового и.о. главы банка и отставке одного из заместителей Нестеренко.

Вместо Нестеренко предлагается назначить зампреда правления и финансового директора банка Константина Рогова, сообщили РБК два источника, знакомые с ситуацией, и подтвердила член совета директоров Светлана Труханович. Ранее о возможной замене Нестеренко на Рогова сообщил The Bell.

Александр Нестеренко был назначен главой банка в сентябре 2018 года в качестве компромиссной кандидатуры для двух акционеров банка — фонда Baring Vostok (52%) и «Финвижн» Артема Аветисяна (32%). 3 сентября «Восточный» покинул его бывший глава Дмитрий Левин, и назначение нового человека на эту должность вызвало спор между акционерами. Изначально на пост главы банка был назначен Вячеслав Арутюнян, близкий к Аветисяну. Baring тогда оспорила это назначение в суде, но в итоге отозвала иск, так как договорилась с «Финвижн» о кандидатуре Нестеренко.

Нестеренко был «временной кандидатурой», сказала РБК Светлана Труханович (ранее была членом совета директоров Юниаструм Банка Аветисяна, в начале 2017 года присоединенного к «Восточному»). По ее словам, до назначения на текущий пост Нестеренко был зампредом «Восточного» и курировал сеть из 30 ВИП-отделений и редкие выдачи корпоративных кредитов, что не является приоритетом в работе банка. «Рогов, в свою очередь, грамотный финансист с большим опытом в банковской сфере. Он полностью сфокусирован на задачах банка, именно это, на мой взгляд, сейчас и нужно», — объясняет Труханович. Кроме того, утверждает она, Нестеренко в настоящее время «занимается вопросами одного из акционеров».

Нестеренко не инициирует признание банка «Восточный» потерпевшим по уголовному делу против Майкла Калви, приводит другую версию смены руководства источник РБК, знакомый с ситуацией в «Восточном». Поэтому его кандидатура неудобна Аветисяну, говорит он.

Константин Рогов пришел в «Восточный» в 2015 году, до этого работал в казначействе МДМ-банка и финансовым директором банка «Связной». В то же время Рогов вместе с Аветисяном давал показания против Калви по уголовному делу, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Однако Труханович утверждает, что Рогов был назначен в руководство банка фондом Baring Vostok, а сейчас его готовы поддержать «Финвижн» и миноритарии.

Дело против Калви завели в феврале по заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова. Финансиста подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Калви убедил совет директоров «Восточного» простить кредит Первому коллекторскому бюро (также контролируется Baring) на 2,5 млрд руб. в обмен на пакет акций люксембургской инвесткомпании IFTG. Оценка акций составила 3 млрд руб., но их реальная стоимость не превышала 600 тыс. руб., считает следствие. Калви обвинения отрицает.

После возбуждения дела против Калви совет директоров банка заседает в неполном составе. Вместе с основателем Baring и одновременно председателем совета директоров «Восточного» за решеткой оказались еще два представителя в СД от Baring: Филипп Дельпаль и Иван Зюзин. Всего в совете директоров банка девять человек, по четыре представителя от каждой из сторон и один независимый директор — Николай Нараян Варма, бывший управляющий директор Morgan Stanley&Co.

Между «Финвижн» и Baring ведется борьба за контроль над банком, у компании Аветисяна есть право опциона на почти 10% акций «Восточного», фонд Калви его оспаривает. Компании судятся в Лондоне и России.

В банке «Восточный» не комментируют деятельность совета директоров и повестку его заседаний. Baring Vostok и представитель второй группы акционеров «Восточного» Шерзод Юсупов отказались от комментариев.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ