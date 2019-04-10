10.04.2019 08:10 571

Вопрос снижения платы за эквайринг должен быть урегулирован до конца 2019 года. Это следует из дорожной карты, представленной на заседании специальной рабочей группы по вопросам комиссий за безналичную оплату (есть в распоряжении «Известий»). Кроме согласованных ранее предложений снизить ставку при оплате социально значимых товаров и услуг, а также крупных покупок, в плане появились новые пункты. В частности, банкам рекомендовано пересмотреть комиссии для ритейлеров, которые получают в них не только услугу эквайринга, но и, например, кредиты. По итогам встречи консенсуса достичь так и не удалось, рассказали «Известиям» несколько участников совещания. При этом источники в банках из первой десятки утверждают, что готовы снизить комиссии по соцтоварам и услугам уже в ближайшее время.

Комиссия по плану

На встрече рабочей группы была представлена дорожная карта по урегулированию вопроса комиссий за безналичную оплату всеми заинтересованными сторонами. Согласно документу, участники рынка должны определиться со ставками до конца года.

В перечень мероприятий вошли уже анонсированные ранее предложения. В частности, о снижении банковского интерчейнджа (комиссия, которую кредитные организации, участвующие в обслуживании карт, выплачивают друг другу в процессе совершения операций. — «Известия») в социальной сфере и при крупных покупках, а также о публикации на сайтах банков и платежных систем соответствующих тарифов.

Новым стало предложение кредитным организациям пересмотреть комиссии для клиентов, которые получают в банках не только услугу эквайринга, но и другие. Например, ставки могут быть снижены, если организация предоставляет клиенту зарплатный проект, обслуживание счета, финансирование и так далее, следует из документа. Кроме этого, рекомендовано выровнять ставки по детским товарам в разных магазинах. Еще одно предложение — начислять плату за эквайринг только в рублях. Сейчас она может взиматься и в иностранной валюте.

Предложения ритейла по снижению комиссий при покупках бытовой техники и электроники, продукции легкой промышленности, товаров для отдыха, спорта и туризма, а также при интернет-торговле в документ не включили. Впрочем, по словам источника «Известий» на банковском рынке, участники встречи договорились скорректировать дорожную карту с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

Главный недостаток документа, по мнению главы комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова, не столько в отсутствии каких-либо пунктов, сколько в размытости формулировок при определении конкретных шагов. По его словам, это свидетельствует о том, что представители финансового сектора не рвутся снижать ставки даже по тем категориям, где оптимизация уже согласована. Исходя из итогов встречи, без вмешательства государственных органов участники долго не смогут достичь консенсуса, считает он. По мнению Анатолия Аксакова, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Центробанк (ЦБ) или в крайнем случае правительство должны активизировать переговоры и простимулировать участников на конкретные действия.

В пресс-службах ФАС и ЦБ не ответили на вопросы «Известий» о результатах совещания. В Минфине «Известиям» сообщили, что на мероприятии рассматривались вопросы расширения сферы осуществления безналичных платежей.

Шаг вперед

Впрочем, банки уже готовы снизить комиссии. Как сказал «Известиям» источник в кредитной организации из топ-3, ставки по соцтоварам и услугам можно уменьшить с 1,7%–1,9% до 0,5% уже во II квартале 2019-го. По словам собеседника «Известий» из другого банка, входящего в список системно значимых, участники рынка согласовали уменьшение комиссий по этой группе примерно до 1% уже к осени.

Ускользнуть от снижения комиссий финансовым организациям в любом случае не удастся, уверена глава Национального платежного совета Алма Обаева. По ее мнению, если проблема признана на уровне президента, то сохранить статус-кво на рынке эквайринга будет крайне сложно. Если в ближайшие месяцы не будут предприняты конкретные действия, то госорганы могут пустить в ход более действенные рычаги, чем просто призывы к участникам снижать ставки. Вплоть до законодательного регулирования этого вопроса.

Сейчас комиссии за эквайринг могут достигать 5% за трансакцию, говорил ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Тогда как в Европе плата обычно составляет 0,2–0,3%. По словам директора по развитию корпоративного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития Елены Сорвиной, в среднем на рынке эквайринга ставки составляют 1,5–2%.

Вопрос снижения комиссий подробно обсуждается банками, ритейлерами, платежными системами и ведомствами с конца прошлого года. Ранее на отдельном заседании по этому вопросу у вице-премьера Дмитрия Козака было решено до конца марта подготовить специальный меморандум, регламентирующий права и обязанности всех сторон. Однако документ так и не был подписан. Вместо него в Ассоциации банков России (АБР) была создана рабочая группа, которая должна урегулировать все споры в ручном режиме.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Инна ГРИГОРЬЕВА

