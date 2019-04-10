10.04.2019 08:30 517

Судебные приставы смогут возбуждать дела по «старым» эпизодам против недобросовестных коллекторов, нарушивших права должников. Сейчас уполномоченные сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не могут открывать дела за пределами годичной давности. Однако принято решение увеличить этот срок до двух лет — соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подготовило Министерство юстиции. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате правительства. В прошлом году суды рассмотрели 1,5 тыс. «коллекторских» дел. После изменения законодательства их количество может вырасти, но насколько, эксперты затрудняются оценить.

Дайте срок

Материалы, которые могут стать основанием для возбуждения дел против недобросовестных коллекторов, поступают в ФССП из различных ведомств и организаций — МВД, Роскомнадзора, Банка России, «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» и др. И приходить они могут спустя многие месяцы после совершения правонарушения. Связано это с длительным проведением проверок и сбором доказательств.

Суды при рассмотрении дел по статье 14.57 КоАП («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности») применяют годичный срок давности. Законопроект Минюста предусматривает его увеличение до двух лет, рассказали «Известиям» в аппарате правительства.

Изменения, вносимые в КоАП, направлены «на повышение эффективности применения мер административного воздействия к лицам, осуществляющим деятельность по взысканию просроченной задолженности с нарушением требований действующего законодательства, и предупреждения совершения новых правонарушений», уточнили «Известиям» в Минюсте. По действующему законодательству плановые проверки юридических лиц проводятся не чаще, чем раз в три года. И в ходе этих проверок могут выявляться нарушения, срок давности привлечения к ответственности по которым истек, пояснили в министерстве.

Россияне в минувшем году стали жаловаться на коллекторов на треть чаще, чем в 2017-м. В 2018 году в ФССП поступило 22 тыс. обращений граждан относительно действий взыскателей долгов – это на 33% больше, чем в позапрошлом году. Чаще всего граждане жалуются на навязчивость и грубость коллекторов. В судах было рассмотрено 1,5 тыс. дел по «коллекторской» статье КоАПа. По 1,3 тыс. дел выписаны постановления о штрафах на общую сумму 60,6 млн рублей.

Оценить, насколько вырастет количество дел против коллекторов после вступления поправок в силу, достаточно сложно, заявил «Известиям» доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

— Предложение по увеличению срока исковой давности оправдано. Более того, я думаю, что срок в два года, не очень большой. Можно говорить о больших сроках, если действительно были нарушены права граждан, которые имеют задолженность перед банками и кредитными организациями, — сказал эксперт. — Насколько может вырасти количество жалоб — таких данных нет. Я могу сказать, что сегодня сложилась такая практика, когда коллекторские агентства понимают, что срок исковой давности является краткосрочным, и зачастую при работе с клиентами это используют.

Чего бояться

За совершение правонарушений, предусмотренных статьей 14.57 КоАП, коллекторов-нарушителей ждут дисквалификация или штраф, который варьируется в зависимости от тяжести преступления. При совершении кредитором действий, нарушающих права и интересы физических лиц, предусмотрены следующие штрафы: для граждан 5–50 тыс. рублей, для должностных лиц — 10–100 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до года. Для юрлиц предусмотрен штраф в размере 20–200 тыс. рублей.

Если организация зарегистрирована в специальном реестре ФССП, то штрафы для должностных лиц составляют 20–200 тыс. рублей либо дисквалификация на срок от шести месяцев до года. Юрлиц ждут денежные санкции в размере 50–500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

Штраф для коллекторов, которых нет в госреестре, составляет 50–500 тыс. рублей для физлиц, 100 тыс. — 1 млн рублей для должностных лиц или дисквалификация на срок от шести месяцев до года. Для компаний штраф определен в размере 200 тыс. — 2 млн рублей.

Президент «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» Эльман Мехтиев считает, что предлагаемые правительством нормы не исправят ситуацию.

— Увеличение сроков привлечения компаний к административной ответственности не решит проблем, которые сегодня существуют на рынке и связаны, в первую очередь, с разночтением трактовки профильного 230-ФЗ. Например, что считать звонком? Что делать с альфанумерическими именами (комбинация латинских букв или цифр, которая отображается у получателя сообщения на мобильном телефоне вместо стандартного GSM номера. — «Известия»)? Со многими другими вещами, которые вызывают вопросы и нуждаются в разъяснении на уровне законодательства, — сказал президент ассоциации.

По словам эксперта, гораздо серьезнее другая проблема — на рынке до сих пор существуют компании, которые не внесены в реестр ФССП, ведут деятельность с использованием незаконных методов и при этом не несут никакой ответственности.

Павел ПАНОВ

