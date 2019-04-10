10.04.2019 08:40 541

На заседании 11 апреля Госдума может рассмотреть во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете, который призван создать защиту на случай внешней угрозы работе Всемирной сети в России. Профильный комитет по информполитике поддержал проект с учетом поправок и рекомендовал ввести в силу его основные положения с 1 ноября. Главный исполнитель нового закона — Роскомнадзор — заверил депутатов, что качество услуг не пострадает.

Проект в ходе подготовки и рассмотрения вызвал большой резонанс. Парламентариям и минкомсвязи в ходе работы над поправками пришлось развеивать слухи о том, что Россия в результате реализации инициативы попадает в интернет-изоляцию. На самом деле, истинная цель — "не закрыть, не отрубить, а обеспечить безопасность", подчеркивал ранее, комментируя документ, спикер Госдумы Вячеслав Володин. "На каждую розетку повесить замок" никто не собирается", — образно объяснил суть изменений замглавы минкомсвязи Олег Иванов. По его словам, как раз все наоборот, в каждый дом как бы будет поставлен запасной генератор, чтобы в случае отключения электричества не пострадали жители.

В переложении на ситуацию с интернетом это выглядит следующим образом. В результате принятия законопроекта будет создана дублирующая, резервная инфраструктура, необходимая для бесперебойной работы Сети. В частности, по-прежнему будут функционировать зарубежные серверы, но на случай сбоя в России будет работать "запасное" оборудование. Также и отечественное шифрование будет использовано именно параллельно с уже действующими системами. Тем самым Россия остается частью мирового интернет-пространства, но защищает простых пользователей и свою экономику. В качестве меры защиты от угроз создается центр мониторинга, который получит возможность в случае нештатных ситуаций координировать взаимодействие операторов связи. Сегодня они это вынуждены делать самостоятельно. При этом управление сетями связи будет оставаться полностью в руках операторов. Кроме того, предлагается подключение операторов связи к национальной системе доменных имен. Это позволит гарантировать доступ к нашим сайтам, даже если кто-то извне попробует отключить россиянам интернет. Закон важен и в части повышения эффективности вложений в сетевую инфраструктуру. На подключение различных объектов к интернет-платформам в программе "Цифровая экономика" заложено более 130 млрд рублей. Было бы странно выделять эти деньги без понимания текущей ситуации.

Россия остается частью мирового интернет-пространства, но защищает простых пользователей и свою экономику

Согласно поправкам ко второму чтению, большинство положений вводится уже с 1 ноября 2019 года, при этом с 1 января 2021 года операторы связи будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной. И дело здесь не только в удобстве для граждан, которые привыкли, что Сеть всегда "под рукой". Возможное внешнее отключение интернета в масштабе страны приведет к экономическому и социальному катаклизму. Эксперты подсчитали: день без Сети в России уже сейчас оценивается минимум в 20 млрд рублей, а чем дальше движется развитие цифровой экономики, тем последствия будут масштабнее. Так, в случае отключения Рунета от зарубежных корневых серверов внутри страны станут недоступны сайты и банковские онлайн-приложения, не будут работать системы предоставления электронных госуслуг и "упадут" различные сервисы — от заказа такси до бронирования отеля. В большинстве государственных и частных организаций будет парализован электронный документооборот, станет невозможным проведение сделок с недвижимостью, оплата налогов, использование банковских карт. И это только часть последствий.

Инициаторы — члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой — прямо заявили, что проект закона подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США. Вашингтон уже создал правовую возможность для изъятия доменных имен и IP-адресов в других странах. К примеру, в июне прошлого года был заблокирован SSL-сертификат Общественной палаты РФ с формулировкой о том, что якобы "организация аффилирована с Донецкой народной республикой". Доказательствами американская сторона утруждать себя не стала. Такого рода действия могут приобрести глобальный характер.

Угроза отключения российского сегмента от глобальной Сети реальна, считает глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин. По его словам, в ходе проведенных учений были выявлены уязвимые моменты для Рунета, так что на случай реализации негативного сценария защита необходима.

Если возникнет реальная внешняя угроза стабильной работе Рунета, то Роскомнадзор будет брать на себя управление информационными потоками внутри России, объяснил Левин. Это ведомство полностью готово в диалоге с профессиональным сообществом применять новые полномочия, заявил на заседании комитета глава Роскомнадзора Александр Жаров. При этом он отметил, что подготовка к реализации законопроекта ведется вместе с операторами. Так, при их участии будет протестировано отечественное оборудование, которое предстоит установить для исполнения нового закона. Цель — проверить, что не создается замедления трафика для пользователей. Если такое замедление заметят — оборудование применять не будут. Таким образом, качество услуг операторов связи при реализации закона об устойчивом Рунете не пострадает, уверен Жаров.

Поправки ко второму чтению кроме установления сроков введения законопроекта предусматривают еще ряд уточнений. Как рассказал Леонид Левин, операторов связи предлагается освободить от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам. Кроме того, шифрование электронной информации отечественными средствами будет обязательным только для госорганов и госпредприятий.

Проект закона подготовлен с учетом агрессивного характера стратегии национальной кибербезопасности США

Ко второму чтению также будет установлено, что виды угроз устойчивости Рунета и требования к централизации управления им будет определять кабмин. По словам Леонида Левина, операторы связи назвали изменения взвешенными и компромиссными.

Татьяна ЗАМАХИНА

