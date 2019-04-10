10.04.2019 08:50 524

Группа инвесторов крупной российской сети гипермаркетов «Лента» собирается направить совету директоров совместное письмо с требованием остановить запланированное поглощение ритейлера компанией «Севергрупп» Алексея Мордашова (у крупнейших акционеров «Ленты» она планировала купить 41,91% ценных бумаг). Об этом со ссылкой на три знакомые с ситуацией источника сообщает газета Financial Times (FT).

Миноритарии, по данным ее собеседников, планируют рассмотреть предложение сети «Магнит» (она тоже претендует на покупку «Ленты»), но в случае, если она готова повысить ставку и заплатить больше.

«Миноритарные акционеры всегда будут идти на сделку, которая им выгоднее всего», — прокомментировал ситуацию один из источников.

«Магнит» — вторая по величине сеть продуктовых супермаркетов в России. На прошлой неделе она выразила готовность приобрести «Ленту». Согласно необязательному предложению, которое сделал ритейлер, за 1 депозитарную расписку он готов был заплатить $3,65. При этом крупнейшие акционеры «Ленты» — американская группа прямых инвестиций TPG и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — за несколько часов до этого согласились продать почти 42-процентную долю сети компания Мордашова по более низкой стоимости — $3,6 за расписку.

Группа миноритарных инвесторов, как указал один из источников газеты, считает, что обсуждение сделки с «Севергрупп» не должно было проводиться в частном порядке. Ритейлера недооценили, отмечает собеседник FT. «Такое ощущение, что это большая ошибка, и если «Магнит» готов платить больше, тогда совет директоров должен официально начать процесс торгов», — добавил он, заметив, что «они просто произвольно установили цену, которую никто не считает справедливой».

Кроме того, недовольство акционеров, по информации собеседников издания, вызвало то, что на сделку с «Севергрупп» согласился ЕБРР, хотя 30-процентная доля TPG была уже достаточно большой, чтобы заставить Мордашова сделать предложение другим акционерам.

В целом же «Магнит», как отмечает FT, еще не подал официальную заявку на покупку «Ленты». Однако переговоры с TPG по этому поводу представители сети ведут с конца 2018 года, рассказали газете еще два знакомых с ситуацией источника.

Евгения МАЛЯРЕНКО