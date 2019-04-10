10.04.2019 09:00 593

Граждане, оформившие "ипотечные каникулы", смогут не уплачивать подоходный налог. Законопроект об этом внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат.

Напомним, что глава государства поручил ввести отсрочку для граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В результате Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит "ипотечные каникулы " для таких заемщиков. Напомним, что заемщики смогут обратиться к кредитору с требованием об установлении "льготного периода" сроком до полугода, в рамках которого платежи могут быть приостановлены, либо их размер — уменьшен.

Однако в ходе дополнительной экспертизы законопроекта после его принятия в первом чтении депутаты выяснили, что предоставление заемщику "ипотечных каникул" повлечет за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием деньгами. Конкретнее, средства, вырученные в результате экономии на процентах по кредиту, подлежали бы налогообложению по ставке НДФЛ 35%.

Депутаты решили, что уплата налога в данный льготный период не соответствует концепции поручения президента РФ. Ведь заемщик, в соответствии с задачей Владимира Путина, должен быть полностью освобожден в результате "каникул" от всех платежей по ипотеке, очевидно, включая и налоговые. Результатом этого решения и стало предложение изменить Налоговый кодекс.

Татьяна ЗАМАХИНА