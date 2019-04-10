10.04.2019 09:20 678

Санкции против России оказались эффективными, и министерство финансов намерено и дальше использовать этот инструмент для давления на Москву, заявил глава ведомства Стивен Мнучин. Комментировать конкретные планы он отказался.

«Санкции — это очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России. Мы продолжим применять их против России за ее плохое поведение, чтобы попытаться исправить это поведение», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин во вторник. Заявление он сделал во время выступления в подкомитете комитета по ассигнованиям Палаты представителей, где представлял заявку ведомства на бюджетное финансирование в следующем году.

Мнучин подчеркнул, что конкретные планы ввести новые санкции министерство финансов не комментирует. Рубль на Московской бирже на это отреагировал незначительно. По данным на 18.20, рубль снижался до 64,96 за $1 — это на 8 копеек ниже цены предыдущего закрытия торгов.

О готовности Вашингтона ввести новые санкции против России, сообщил в конце марта Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника. Собеседники агентства рассказывали, что чиновники Госдепартамента и министерства финансов США уже подготовили пакет новых санкций и ожидают, когда Белый дом одобрит их введение. Новые санкции должны стать ответом на отравления «Новичком» в Великобритании, говорили источники Bloomberg.

Отравления в Солсбери

В марте 2018 года в британском городе Солсбери были обнаружены в бессознательном состоянии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В России Скрипаль был осужден за шпионаж и провел в тюрьме больше пяти лет. В 2010 году его помиловали и обменяли на задержанных в США российских агентов, среди которых была Анна Чапман. Скрипаль после помилования получил убежище Великобритании.

Британские власти заявили, что Скрипали пострадали от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». Помимо Скрипалей, от контакта с веществом пострадал полицейский из Солсбери, а также двое жителей расположенного неподалеку города Эймсбери. Один из них нашел на улице флакон с токсином, замаскированный под духи, и подарил своей подруге. Та впоследствии скончалась от отравления.

Ответственность за применение «Новичка» Великобритания возложила на Россию. Москва отрицала обвинения.

Санкции за Скрипалей

В ответ на отравления в Солсбери Великобритания и поддержавшие ее страны Евросоюза, а также США, Канада и Украина выслали российских дипломатов — всего более 100 человек.

США пошли еще дальше: обвинили Россию в химической атаке на территории Великобритании и ввели против России санкции согласно закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года. Первый пакет этих санкций был введен в августе 2018 года. Он включал в себя запрет продажи России вооружения и любой оборонной продукции и финансирования таких сделок. Госдепартамент США заявил, что второй пакет санкций будет введен, если в течение трех месяцев Россия не обязуется не применять химическое оружие в будущем и не даст согласия на инспекции экспертами ООН. Второй пакет будет включать в себя запрет на полеты «Аэрофлота» в США и фактическое прекращение экспорта и импорта между странами. В ноябре Госдепартамент сообщил, что не получил от России соответствующих заверений и начинает консультации с конгрессом о применении второго пакета санкций. Почему США до сих пор не ввели эти санкции , неясно, отмечал Bloomberg.

Юлия КОТОВА, Forbes Staff

