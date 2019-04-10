10.04.2019 09:40 564

Вчера Минэкономики опубликовало обновленный среднесрочный прогноз до 2024 года, главные изменения в котором коснулись ослабленного курса рубля в 2019 году и пониженной динамики инвестиций в 2020–2024 годах. Прогноз роста экономики остался прежним — 1,3% в 2019 году и 3,3% в 2024 году, но в министерстве ждут его повышения уже в августе. Выводы ведомства Максима Орешкина вчера поддержали первый вице-премьер Антон Силуанов и первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Их оптимизм прирастает помесячными оценками ВВП, опросами компаний, неосвоенными пока деньгами нацпроектов и перспективами участия в ускорении экономики силовых органов. Независимые экономисты и мировая экономика его не разделают.

Вчерашнее открытие апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ) неслучайно совпало с публикацией Минэкономики обновленного макропрогноза до 2024 года (предыдущая версия — сентябрь 2018 года). В то время, когда МВФ ухудшил глобальный прогноз , прогнозисты ведомства скорректировали курс рубля (в среднем 65,1 руб./$ против 63,9 руб./$ в 2019 году). Среди основных причин ослабления — «сокращение оттока капитала по финансовому счету в два раза по сравнению с предыдущим годом», то есть $29 млрд, хотя отток уже за первый квартал составил $25,2 млрд.

Более слабый курс в новом прогнозе, вероятно, был нужен для увеличения прогноза экспорта, компенсирующего незначительное ухудшение прогноза промпроизводства (до 2,3% с 2,4%) и заметное ухудшение прогноза роста реальных зарплат (до 1,1% с 1,4% при снижении ожидаемой инфляции). «Прогноз предполагает достижение национальных целей развития и ключевых целевых показателей национальных проектов»,— замечают в ведомстве Максима Орешкина, хотя консенсус-прогнозы (см. график) этого не показывают.

В Минэкономики ждут улучшения прогноза в августе на фоне первых результатов нацпроектов. Основанием для этого служат оценки ведомством ежемесячной динамики ВВП в январе—феврале — она лучше ожиданий. Схожие доводы в пользу ускорения роста вчера в кулуарах конференции ВШЭ звучали от первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой и первого вице-премьера Антона Силуанова. «Замедление роста в первом квартале, скорее всего, не было настолько существенным. Вышел PMI достаточно хороший, опубликовал Гайдаровский институт свои конъюнктурные опросы. Есть сигналы к тому, что ситуация в экономике достаточно устойчиво развивается. Темпы роста могут оказаться выше прогноза»,— заметила госпожа Юдаева. Между тем в ИЭП им. Е. Гайдара отмечают, что спрос на продукцию промышленности не растет, а инвестпланы ухудшались весь первый квартал. В ЦМАКП не видят и однозначного улучшения ситуации в промышленности, указывая на волатильность PMI.

«Мы достаточно долго, к сожалению, раскачиваемся, запрягаем долго, но уверен, что потом быстро поедем»,— говорил вчера на конференции ВШЭ Антон Силуанов, также ссылаясь на данные за два месяца и перспективу разогнать экономику деньгами нацпроектов во второй половине года. В 2019 году на нацпроекты из бюджета должно быть потрачено 1,7 трлн руб. (утверждены в феврале). По состоянию на 1 апреля, по данным "Ъ", на них уже потрачено 13% этой суммы (см. таблицу). Среди нацпроектов прямое «стимулирующие воздействие», по мнению господина Силуанова, оказывают финансирование модернизации магистральной инфраструктуры, дорог, цифровизации экономики, повышения производительности труда и проекта «Малый и средний бизнес» — но их кассовое исполнение пока минимально. Мультипликативного эффекта для экономики от этих проектов чиновники не оценивали. Кроме того, хотя прогноз роста инвестиций в 2019 году Минэкономики не пересматривало (3,1%), на 2020–2024 годы он понижен на 0,7 процентного пункта в год.

Предполагается, что софинансировать нацпроекты должен частный бизнес. И хотя Антон Силуанов значительную часть своей вчерашней речи посвятил тому, что деловой климат в РФ стал лучше, он признал, что с РСПП инвестиционные решения принимаются фактически вручную. «Экономический рост — это настроения бизнеса, согласен, что и правоохранительные органы также должны участвовать в реализации целей и задач, поставленных президентом, и создавать необходимые условия и комфорт в работе предпринимателей»,— добавил он. Впрочем, даже правоохранительные органы не в силах справиться с главным риском для ускорения экономики бюджетными вливаниями — ухудшением динамики мировой экономики, которое «не способствует подстегиванию темпов роста», отметил глава Минфина.

Алексей ШАПОВАЛОВ