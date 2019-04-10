10.04.2019 09:50 568

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".

"Мы ожидали снижения темпов роста экономики, потому что вводили дополнительные ставки НДС, и эти деньги, которые мы должны были получить в бюджет и направить в экономику в виде инвестиций, по нашим оценкам, должны поступить в экономику ближе ко второй половине года, — сказал Силуанов. — Мы запрягаем долго, но уверен, что потом быстро поедем".

Вопрос о том, почему экономика в этом году вырастет меньше, чем в прошлом году, хотя бюджетных инвестиций будет больше, задал глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Примерно тот же вопрос привел к тому, что ранее депутаты неожиданно прервали "правительственный час" с участием главы минэкономразвития Максима Орешкина (его на конференции в ВШЭ не было).

Повышение базовой ставки НДС до 20 процентов принесет в бюджет дополнительно свыше 600 миллиардов рублей за год. Изъятие этих денег из экономики, по замыслу правительства, будет с лихвой компенсировано их перераспределением в рамках нацпроектов (на их реализацию регионы получат почти те же 600 миллиардов в этом году из федерального бюджета), однако первая половина года, как ожидается, уйдет в основном на подготовительные процедуры — сначала заключение соглашений с региональными властями, затем проведение конкурсов и так далее. Ранее Счетная палата сообщала, что за первые два месяца года было освоено лишь менее 6 процентов средств бюджета, запланированных в рамках нацпроектов. Этим разрывом в основном объясняется прогнозируемое минэкономразвития замедление роста экономики в этом году до 1,3 процента с 2,3 процента в прошлом году (в этом году ведомство еще не пересматривало свои оценки). Оценка Банка России (1,2-1,7 процента), как и оценки МВФ (1,6 процента), допускают несколько более оптимистичный сценарий. Силуанов отметил, что темпы роста ВВП в начале года оказались выше ожиданий, и если позитивные тенденции сохранятся, итоговый результат превысит прогноз правительства. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева подтвердила такую возможность. По оценке минэкономразвития, рост ВВП в январе составил 0,7 процента, в феврале — 1,5 процента.

Днем ранее на заседании правительства были поддержаны предложения Силуанова о том, чтобы быстрее доводить трансферты на нацпроекты до конечных получателей — заключить допсоглашения с регионами на 2020 и 2021 годы, установить сроки заключения соглашений с муниципалитетами, бюджетными и автономными учреждениями и т. д.

ЦБ считает, что тормозом для экономического роста может стать избыточная долговая нагрузка. Юдаева напомнила о мерах по охлаждению потребкредитования (повышение коэффициентов риска и планируемое введение обязательного расчета PTI заемщиков с октября) и сообщила, что регулятор готовит меры по повышению контроля над долговой нагрузкой крупных компаний, потому что они могут стать проблемой для бюджета и всей страны через финансовые рынки.

Игорь ЗУБКОВ

