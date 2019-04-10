10.04.2019 10:00 601

Как стало известно "Ъ", бывший глава ВЭБа Сергей Горьков, возглавляющий с начала апреля геологоразведочный госхолдинг «Росгеология», начинает менять руководство холдинга. По информации "Ъ", пока новая команда состоит из шести советников, один из которых, также экс-менеджер ВЭБа Дмитрий Курдюков, вскоре может занять должность первого замгендиректора компании по финансам.

Новый глава «Росгеологии» Сергей Горьков в ближайшее время начнет формирование новой команды госхолдинга, рассказали источники "Ъ". По их словам, возглавив «Росгеологию» в апреле, господин Горьков привел в компанию шесть советников. Один из них, Дмитрий Курдюков, с высокой вероятностью займет должность первого заместителя гендиректора холдинга и возглавит блок экономики и финансов.

В последние шесть лет финансами «Росгеологии» в ранге заместителя гендиректора руководила Ирина Силина, перешедшая туда из ГМК «Норильский никель» вслед за предыдущим главой холдинга Романом Пановым. Как отмечают собеседники "Ъ", госпожа Силина как минимум временно продолжит работу в компании, перейдя в подчинение Дмитрию Курдюкову.

Позицию первого заместителя гендиректора «Росгеологии» сейчас занимает однокурсник Романа Панова Сергей Сучков, который после отставки своего руководителя был назначен врио главы компании. Продолжит ли он работать в «Росгеологии» в среднесрочной перспективе, пока неизвестно.

В самом холдинге отказались от комментариев, до Сергея Горькова дозвониться не удалось. Новый глава «Росгеологии» пришел в компанию из Минэкономики, а туда в 2018 году — с поста председателя ВЭБа. Там же работал и Дмитрий Курдюков. Он пришел в ВЭБ в 2017 году и курировал бизнес-блок в должности первого зампреда. Под руководством топ-менеджера была сформирована новая структура бизнес-блока ВЭБа, говорят источники "Ъ", а также произошли преобразования инвестиционного процесса, в том числе существенно сократились сроки экспертизы. Кроме того, господин Курдюков занимался реализацией программы фабрики проектного финансирования.

После того как в 2018 году руководство ВЭБом перешло к бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову, Дмитрий Курдюков стал зампредом по работе с «Глобэксом» и Связь-банком, а в декабре покинул госкорпорацию. До ВЭБа с 2010 года он работал на разных постах в Сбербанке, в частности возглавлял Северо-Западный банк Сбербанка и был советником главы Сбербанка. В 2005–2010 годах господин Курдюков работал в «Уралсибе», а до этого с 2003 года — в Банке Москвы. В ВЭБе "Ъ" подтвердили, что сейчас господин Курдюков там не работает, с середины 2018 года отвечал за проект присоединения «Глобэкса» к Связь-банку, что было «успешно завершено».

Глава совета директоров TopContact Артур Шамилов отмечает, что Дмитрий Курдюков — опытный менеджер. Он решал большие задачи и в ВЭБе, и в Сбербанке, в частности в сфере трансформации, говорит он, а «теперь, очевидно, будет участвовать в реформе "Росгеологии"». Проблемы холдинга в последнее время связаны с претензиями Счетной палаты к эффективности расходования средств по госконтрактам. Кроме того, в аппарате вице-премьера Алексея Гордеева, как в январе сообщал РБК, были недовольны невыполнением финансовых целей, предусмотренных стратегией «Росгеологии». В то же время Роман Панов после отставки утверждал, что эффективность исполнения работ за пять лет выросла с 13% до 38%. Ряд источников "Ъ" полагают, что Сергей Горьков пришел в холдинг с целью «преобразовать его в госкорпорацию».

Дмитрий КОЗЛОВ, Ксения ДЕМЕНТЬЕВА