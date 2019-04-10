10.04.2019 10:10 543

Удмуртия в этом году выпустит криптооблигации и разместит их на белорусской криптобирже. Почему именно в Беларуси?

По словам первого заместителя председателя правительства республики Александра Свинина, главное преимущество белорусской биржи в том, что она работает легально и по законам страны. "Сегодня такие облигации один из немногих легальных источников в рамках Таможенного союза, который позволяет привлекать средства от нового пула инвесторов, которых нет на традиционных финансовых рынках. Кроме того, там нет андеррайтинга, нет депозитария", — сказал Свинин. И уточнил, что размещение облигаций на криптобирже не приведет к росту госдолга региона, так как процедура будет выполняться Корпорацией развития Удмуртской Республики, которая находится в собственности республики и занимается инвестпроектами.

"Госдолг увеличивают только прямые заимствования региона, а это будут целевые средства под конкретный инвестпроект", — сказал Свинин. Сейчас в республике займутся поиском такого проекта, подсчитают его окупаемость, а затем начнут размещение облигаций. Опыта реализации таких проектов в регионе нет, поэтому процедура отбора будет проходить тщательно. Однако Свинин заверил, что юридически к этой процедуре регион готов.

Размещение облигаций на криптобирже не приведет к росту государственного долга региона, уверяют в правительстве Удмуртии

"Уверен, что это один из наиболее реальных способов для привлечения финансирования в конкретные проекты. Банковское финансирование получить достаточно сложно, нужна высокая залоговая масса, то есть нам надо либо рисковать имуществом Удмуртии и отдавать его в залог, чего правительство делать не будет, либо искать дополнительные инструменты, и это как раз один из таких инструментов, — пояснил Свинин. И добавил, что одобрения Минфина России в данном случае не понадобится. Так как Корпорация развития Удмуртской Республики работает в соответствии с законом об акционерных обществах, где нет пункта о согласовании сделок по долговому финансированию с Минфином России.

Яна ШАМАЕВА (Ижевск)