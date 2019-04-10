10.04.2019 10:20 655

Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл. Такой прогноз содержится в докладе Минэкономразвития «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы».

В материалах (.pdf) сказано, что в первом квартале 2019 года курс рубля к доллару оказался несколько слабее, чем прогнозировало ведомство, — 66,2 против ожидаемых 64,2. «В течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара США к евро», — отмечает министерство.

Ключевыми факторами ослабления курса российской валюты станут ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во втором полугодии 2019 года, продолжение сверхнормативных интервенций Банка России на валютном рынке, а также ожидаемое снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта, прогнозирует Минэкономразвития.

«В итоге обменный курс рубль/доллар США в среднем за 2019 год составит 65,1», — прогнозирует министерство.

В марте оно объявило, что прогноз по среднегодовому курсу рубля на 2019 год понижен с 63,9 до 66 руб. за доллар. Глава министерства Максим Орешкин тогда объяснял, что это связано с изменением в паре евро/доллар, а не с внутренними факторами российской экономики.

1 апреля свой прогноз по курсу рубля на 2019 год представил Минфин. Согласно его расчетам, в базовом сценарии в 2019–2024 годах доллар также будет стоить в среднем 65,1 руб.

Мария БОНДАРЕНКО