10.04.2019 10:30 578

АО «Астерос», которое являлось IT-подрядчиком Чемпионата мира (ЧМ) по футболу FIFA 2018 года, подало жалобу на включение в реестр кредиторов долга перед Сбербанком России в размере более 2,7 миллиарда рублей, говорится в определении Девятого арбитражного апелляционного суда.

Компания обжаловала в апелляции определение столичного арбитража от 1 марта.

В январе компании и физические лица направили в суд заявления о включении долга перед ними в размере около 33 миллиардов рублей в реестр кредиторов «Астероса».

Ранее требования к компании предъявили: АО «Российский капитал» — 1,91 миллиарда рублей, ООО «ВТБ Факторинг» —788,9 миллиона рублей, ПАО «МТС-Банк» — 353,4 миллиона рублей, АО «Олимпийский комплекс «Лужники» — 316 миллионов рублей, КБ «ЛОКО-Банк» — 298,4 миллиона рублей, ФНС РФ — 107,7 миллиона рублей и другие.

Столичный арбитраж 12 июля 2018 года ввел в отношении «Астероса» процедуру наблюдения, временным управляющим должника был утвержден Алексей Белокопыт.

В апреле прошлого года столичный арбитраж вернул АО «Олимпийский комплекс «Лужники» заявление о взыскании 937,9 миллиона рублей с АО «Астерос». Истец не принял все зависящие от него меры, направленные на досудебное урегулирование спора. Также не предоставил в материалы дела доказательства направления претензии с требованиями, изложенными в исковом заявлении, отметил арбитраж.

Компания «Астерос» занималась разработкой концепции безопасности территории спорткомплекса «Лужники» и созданием «чистой» зоны внутри периметра безопасности объекта. Направления деятельности группы «Астерос»: ИТ-инфраструктура, инженерные системы и телекоммуникационные решения, комплексная безопасность, аутсорсинг.