10.04.2019 15:30 499

Европейский центробанк оставил сверхмягкую денежно-кредитную политику без изменений по итогам заседания в среду, дав недавно объявленным мерам стимулирования время на то, чтобы поддержать слабеющую экономику.

По итогам апрельского заседания ЕЦБ оставил депозитную ставку overnight на уровне минус 0,40 процента годовых. Основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике, осталась на уровне 0,0 процента, ставка экстренного кредитования для банков — 0,25 процента.

Регулятор повторил, что ставки продолжат находиться на текущих уровнях как минимум до конца 2019 года и в любом случае столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить уровень инфляции чуть ниже, но вблизи 2 процентов в среднесрочной перспективе.

Совет управляющих ЕЦБ сообщил, что намерен продолжать реинвестировать поступления от погашения истекающих облигаций в течение длительного периода после начала повышения процентных ставок и в любом случае столько, сколько будет необходимо для поддержания благоприятных условий с ликвидностью и достаточного уровня аккомодации денежно-кредитной политики.

Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги начнется в 15.30 МСК.

Балаш КОРАНЬИ, Франческо КАНЕПА. Текст Марины БОБРОВОЙ. Редактор Андрей КУЗЬМИН