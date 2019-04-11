Каждый шестой зарегистрированный самозанятый раньше был индивидуальным предпринимателем (ИП). Таким образом, именно ИП внесли существенный вклад в общий рост числа работающих на себя — сейчас таких россиян 64 тыс. В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым. Однако по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, предприниматели перерегистрируются, чтобы платить меньше налогов, и это опасная тенденция. По их оценкам, только страховые фонды на данный момент могут недополучить из-за этого примерно 300 млн рублей. Между тем для большей популяризации режима самозанятым хотят дать дополнительные преференции: допустить их к госзакупкам и ввести мораторий на проверки.
Бюджет не досчитается
В качестве самозанятых граждан зарегистрировались более 64 тыс. человек, заявил на совещании по реализации нацпроекта по малому бизнесу в Калуге замглавы ФНС Даниил Егоров. По состоянию на 5 апреля из 60 тысяч работающих на себя 15% ранее имели статус ИП, рассказали «Известиям» в ФНС. Таким образом, ИП внесли ощутимый вклад в общую численность самозанятых. В налоговой службе при этом подчеркнули, что всё-таки не наблюдают значимой тенденции перехода ИП на новый режим.
Однако эксперты видят в этом риски недополучения доходов страховых фондов. На данный момент они могут недосчитаться 300 млн рублей, оценил директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида. При этом эксперт подчеркнул, что разработчики законопроекта о самозанятых, оставляя возможность ИП без наемных работников переходить в другой статус, понимали, что многие воспользуются такой опцией.
В краткосрочной перспективе потери для соцфондов от перерегистраций действительно будут, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Однако скорее всего по мере развития бизнеса самозанятые будут обратно переходить в ИП для того, чтобы, например, нанять работника. В этом случае эксперт не видит необходимости в введении запрета на смену статуса для индивидуальных предпринимателей.
Налог на профессиональный доход — эксперимент, стартовавший в четырех регионах России с января 2019 года. Пилотными стали Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Новый режим предполагает самостоятельную регистрацию граждан с помощью мобильного приложения «Мой налог», разработанного специально для эксперимента. В приложении самозанятый указывает свой заработок, а также от кого он его получил — физического лица или юридического. Деньги снимаются автоматически с банковской карты гражданина. Под самозанятыми понимаются люди, который работают на себя и не имеют наемных работников. Максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Со следующего года режим планируется распространить на все регионы России.
В целом в правительстве довольны первыми итогами работы нового налогового режима.Он был призван вывести из «тени» россиян. И это постепенно удается. 64 тысячи официальных самозанятых — это в 30 раз больше, чем за два года действия предыдущего режима для работающих на себя. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что в 2017 и 2018 годах в качестве самостоятельных предпринимателей зарегистрировались всего 2 тыс. человек. Режим оказался непопулярным, потому что он действовал только для трех профессий: репетиторов, домработниц, а также нянь и сиделок. Для того чтобы стать самозанятым, нужно было купить патент. Его стоимость могла варьироваться от нескольких десятков тысяч до 100 тыс. рублей.
В ФНС резкий рост регистраций с 2019 года объяснили пониженной процентной ставкой налогов 4% и 6% для физических и юридических лиц соответственно, а также удобством и простотой нового режима, в частности, отсутствием отчетности и необходимости применять кассовую технику.
Помочь, а потом проконтролировать
В ближайшие годы вводить проверки самозанятых не планируется. Но в перспективе трех или пяти лет они могут появиться для отдельных видов деятельности, отметил Антон Силуанов на совещании в Калуге. Замминистра экономического развития Вадим Живулин добавил, что начинать массово проверять работающих на себя острой необходимости нет, поскольку эти люди и так сейчас в «тени», и никто их не контролирует. Он добавил, что по различным оценкам неофициальных самозанятых может быть от 8 до 12 млн человек.
Также для самостоятельных предпринимателей планируют ввести меры поддержки. В частности, распространить на них инструменты развития, которые уже сейчас предусмотрены для ИП. Например, допустить их к участию в закупках госкомпаний, предоставить льготное финансирование.
Еще одна проблема самозанятых, которую нужно будет решать Центробанку, — это блокировка банковских счетов граждан, которые работают на себя. По словам Вадима Живулина, такие случаи уже были зафиксированы, хоть и не массово.
Дело в том, что для самозанятых не предусмотрены отдельные банковские счета. Работающие на себя граждане получают все доходы на свои личные карты. А когда кредитная организация видит частое поступление больших сумм денег на счета физлиц, она может их блокировать в рамках борьбы с отмыванием доходов. В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что жалобы от самозанятых им не поступали.
Капля в море
64 тыс. вышедших из «тени» — это хоть и ощутимый результат по сравнению с предыдущей попыткой «обелить» самозанятых, однако в масштабах всего количества людей, работающих «в серую», — капля в море. В 2017 году вице-премьер Татьяна Голикова (тогда была в должности главы Счетной палаты) количество россиян «в тени» оценивала в 15 млн человек.
По словам Андрея Покиды, частично «в тени» (то есть какую-то часть дохода получают официально, а какую-то в конверте) — 30 млн человек. Соответствующее исследование проводил РАНХиГС, рассказал он.
Люди не выходят из «тени», потому что и так нормально себя чувствуют, ведь их никто не ловит, наказаний нет, считает доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Помочь в «обелении» экономики смогут административные меры: например, обязательное подтверждение доходов при крупных покупках — квартиры или машины. Без административного давления, только за счет удобного сервиса, вряд ли самозанятые начнут платить налоги, считает он.
В объединении малых и средних предпринимателей «Опора России» позитивно оценивают новый налоговый режим, однако отмечают у него ряд уязвимых зон. По словам исполнительного директора организации Андрея Шубина, сейчас по закону самозанятым запрещено перепродавать товары: работающие на себя могут реализовывать только продукцию собственного производства.
В целом, по мнению Андрея Шубина, активная регистрация работающих на себя в налоговой службе еще не говорит о тенденции к «обелению» экономики. Для этого нужны более системные меры. «Теневая» экономика базируется на высокой нагрузке для предпринимателей в виде «зарплатных» налогов и сборов.
Елена СЕРГЕЕВА, Инна ГРИГОРЬЕВА