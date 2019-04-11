11.04.2019 08:10 351

Каждый шестой зарегистрированный самозанятый раньше был индивидуальным предпринимателем (ИП). Таким образом, именно ИП внесли существенный вклад в общий рост числа работающих на себя — сейчас таких россиян 64 тыс. В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым. Однако по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, предприниматели перерегистрируются, чтобы платить меньше налогов, и это опасная тенденция. По их оценкам, только страховые фонды на данный момент могут недополучить из-за этого примерно 300 млн рублей. Между тем для большей популяризации режима самозанятым хотят дать дополнительные преференции: допустить их к госзакупкам и ввести мораторий на проверки.

Бюджет не досчитается

В качестве самозанятых граждан зарегистрировались более 64 тыс. человек, заявил на совещании по реализации нацпроекта по малому бизнесу в Калуге замглавы ФНС Даниил Егоров. По состоянию на 5 апреля из 60 тысяч работающих на себя 15% ранее имели статус ИП, рассказали «Известиям» в ФНС. Таким образом, ИП внесли ощутимый вклад в общую численность самозанятых. В налоговой службе при этом подчеркнули, что всё-таки не наблюдают значимой тенденции перехода ИП на новый режим.

Однако эксперты видят в этом риски недополучения доходов страховых фондов. На данный момент они могут недосчитаться 300 млн рублей, оценил директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида. При этом эксперт подчеркнул, что разработчики законопроекта о самозанятых, оставляя возможность ИП без наемных работников переходить в другой статус, понимали, что многие воспользуются такой опцией.

В краткосрочной перспективе потери для соцфондов от перерегистраций действительно будут, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Однако скорее всего по мере развития бизнеса самозанятые будут обратно переходить в ИП для того, чтобы, например, нанять работника. В этом случае эксперт не видит необходимости в введении запрета на смену статуса для индивидуальных предпринимателей.

Налог на профессиональный доход — эксперимент, стартовавший в четырех регионах России с января 2019 года. Пилотными стали Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Новый режим предполагает самостоятельную регистрацию граждан с помощью мобильного приложения «Мой налог», разработанного специально для эксперимента. В приложении самозанятый указывает свой заработок, а также от кого он его получил — физического лица или юридического. Деньги снимаются автоматически с банковской карты гражданина. Под самозанятыми понимаются люди, который работают на себя и не имеют наемных работников. Максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Со следующего года режим планируется распространить на все регионы России.

