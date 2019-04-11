11.04.2019 08:40 489

Два года назад в России была фактически легализована отрасль форекс-дилеров, компаний, предоставляющим гражданам возможность торговать на внебиржевом рынке, в основном, валютными парами. По оценке "Ъ", основанной на отчетности самих компаний, чистый совокупный убыток граждан за восемь кварталов превысил 200 млн руб. Тем не менее игроки редко покидают свои компании. Сами форекс-дилеры считают, что нерыночные риски их клиентов сведены к минимуму, при этом необходимо расширить список доступных инструментов «для диверсификации портфелей».

"Ъ" проанализировал отчетность лицензированных участников рынка форекс за прошедшие восемь кварталов. Данные оценивались по ежеквартальной форме «Информация об обобщении финансовых результатов, полученных физическими лицами…». По данным Ассоциации форекс-дилеров (АФД), по состоянию на январь 2019 года количество клиентов лицензированных компаний составляло 6,1 тыс. человек. В настоящее время действующих компаний всего четыре, причем одна из них — «Альфа Форекс» — получила лицензию накануне 2019 года, и ее результаты в расчеты не включались.

Лидером рынка на протяжении всего рассматриваемого периода оставалась компания «ВТБ Форекс», показавшая самые высокие объемы клиентских операций (порой свыше 1 трлн руб. за квартал). Наибольший объем прибыльных операций также у «ВТБ Форекс», но и самые крупные убытки тоже у клиентов этой компании (192 млн руб. за два года). Клиенты «Финам Форекс» за тот же период потеряли около 9,5 млн руб., а клиенты «ПСБ Форекс» — лишь 5 млн руб. Совокупно по рынку потери за два года превысили 200 млн руб. без учета потерь клиентов пяти компаний, лишенных лицензий в прошлом году (см. «Ъ-Online» 27 декабря 2018 года).

Средние выигрыши за квартал у клиентов «ВТБ Форекс» значительно выше, чем у других игроков,— 3–8 млн руб., хотя и проигрыши тоже больше — 1–3 млн руб. При этом финансовый результат по счетам, приносящим прибыль, у других компаний также в два-три раза превышает финансовый результат по счетам, приносящим убытки. Эта ситуация вполне объяснима с учетом того, что убыток ограничен средствами на счете клиента, тогда как его прибыль не ограничена. При этом прибыльных счетов в целом по рынку в каждом квартале меньше, чем убыточных. Поэтому в большинстве случаев совокупный результат также получается отрицательным, и лишь в двух кварталах из восьми он был положительным (самым прибыльным оказался второй квартал 2018 года — 218 млн руб.).

При этом форекс-дилеры затруднились в оценке среднего «срока жизни» клиента на рынке, однако все они отмечают, что активной ротации клиентов не наблюдается. По словам гендиректора «ВТБ Форекс» Александра Сокологорского, многое зависит как от ситуации в жизни самого клиента (нужны деньги на другие проекты, крупные расходы и т. п.), так и от рыночной конъюнктуры, когда клиент «уходит с рынка» из-за отсутствия у него инвестиционных идей в данный момент времени. По словам гендиректора «Финам Форекс» Зои Неделько, с момента начала работы компании было заключено 2,3 тыс. рамочных договоров, из них расторгнуто всего семь. «Средний клиент — это мужчина старше 35 лет, чаще всего имеющий опыт работы на фондовом или срочном рынке»,— отмечает она. По словам госпожи Неделько, многие клиенты воспринимают Forex как более простую и дешевую версию срочного рынка. Наибольшая часть клиентов, которая зарегистрировалась в момент начала операционной деятельности, имеет активные торговые счета, отмечает и управляющий директор «ПСБ-Форекс» Сергей Масленников. Таким образом, зачастую, открыв один раз счет, клиент крайне редко закрывает его насовсем, то есть фактически эти клиенты знают, на что идут, и не слишком беспокоятся о своих потерях.

«Люди хотят малой кровью решить свои проблемы, покупая мечту. Большинство в течение трех месяцев расстается со своими деньгами», — Сергей Швецов, первый зампред Банка России, о рынке форекс, в интервью телеканалу «Россия 24» 11 февраля 2016 года.



Руководитель СРО АФД Евгений Машаров отмечает, что «срок жизни» клиентов на рынке является «приоритетным началом при формировании надзорной политики АФД в отношении своих членов». При этом он уверен, что индустрия и регулятор могут создать «атмосферу комфортной жизни клиента в российской юрисдикции, а не за рубежом». Госпожа Неделько указывает, что существующие условия оказания услуг и требования регулятора выстроены так, что нерыночный риск для клиента сведен к минимуму, поэтому как-то дополнительно его защищать дилеру не приходится. По ее словам, вклад компаний в «продление жизни» клиента — это в первую очередь обучение, а также аналитическая поддержка и возможность получить профессиональную консультацию у менеджера. «Чтобы снизить риски инвесторов, важно расширить перечень торгуемых инструментов для диверсификации портфелей с учетом их риск-профиля»,— добавляет господин Сокологорский. Речь идет о предоставлении возможности российским клиентам форекс торговать деривативами (СFD) на другие активы, например деривативами на индексы, драгоценные металлы, нефть. Сейчас граждане в основном торгуют на форексе валютными парами рубль–доллар и евро–доллар.

Мария САРЫЧЕВА, Дмитрий ЛАДЫГИН