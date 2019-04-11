11.04.2019 08:50 338

Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов после выездного совещания по теме развития малого и среднего бизнеса в Калужской области.

Самозанятым, в том числе, потенциальным, по словам Силуанова, нужны какие-то стимулы. Одним из них могут стать надзорные каникулы. "Думаю, период должен быть не менее 5 лет, чтобы в течение этого срока мы не осуществляли контрольно-надзорную деятельность за работой этих предпринимателей", — приводит цитату Силуанова "Интерфакс ". — Именно такие решения мы сегодня приняли и будем выносить на правительство, когда будем совершенствовать закон о работе самозанятых".

Эксперимент по введению специального налогового режима для граждан, работающих на себя и не имеющих наемного персонала, стартовал с 2019 в четырех регионах страны — Москве, Московской и Калужской области и Татарстане. Зарегистрировавшись в специальном мобильном приложении, самозанятые могут работать без всякой отчетности. Налог — 4 процента для тех, кто работает с физлицами, и 6 процентов для оказывающих услуги ИП и организациям — также можно платить через приложение.

В 2020 году спецрежим хотят распространить на всю Россию.

Юлия КРИВОШАПКО