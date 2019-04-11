Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России

11.04.2019 09:00 341

Крупнейшие американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России, об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.

Так, исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что проверки не выявили подозрительной активности на счетах их клиентов. В то время как Майкл Корбат заявил, что не может комментировать текущее расследование.

С вопросом о сомнительных операциях к главам банков обратилась председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Она напомнила о сообщениях про то, что через немецкий Deutsche Bank из России выводили незаконные средства «преступники, клептократы и союзники Путина».

По некоторым данным американские банки также предоставляют услуги физическим и юридическим лицам, которые могут участвовать в сомнительных сделках, сказала Уотерс.

В марте журналисты из Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование, посвященное инвесткомпании «Тройка Диалог». В публикации утверждалось, что «Тройка Диалог» создала сеть с более чем 70 офшорными компаниями, через которые выводились деньги из России.

В числе посредников «Тройки» журналисты называли Raiffeisen Bank, Deutsche Bank и Citigroup Inc. Бывший глава компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян заявил, что в расследовании OCCRP содержится вымысел, интерпретации и вырванная из контекста информация.

Константин НАГАЕВ