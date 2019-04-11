11.04.2019 09:10 392

ЦБ выступил с инициативой обязать всех операторов поисковых систем отмечать специальной маркировкой сайты легальных игроков финансового рынка. По мнению регулятора, это значительно сократит количество случаев мошенничества. Однако против нововведения выступила Минкомсвязь, посчитав его излишним обременением поисковиков. Эксперты связывают позицию чиновников скорее с их желание защитить от дополнительной работы себя самих. Но сомневаются, что инициатива ЦБ может всерьез защитить граждан от мошенников.

Как стало известно "Ъ", Банк России разработал поправки к закону «Об информации» (149-ФЗ), предлагающие установить обязанность для операторов поисковых систем присваивать сайтам легальных кредитных организаций и некредитных финансовых организаций специальную маркировку. Маркироваться поисковиком должны сайты банков, микрофинансовых организаций (МФО), страховых компаний и форекс-дилеров, информация об адресах которых содержится на сайте ЦБ в реестрах и списках поднадзорных ему организаций. Порядок, форму и сроки осуществления операторами поисковых систем такой маркировки должна была определить Минкомсвязь.

В ЦБ подтвердили разработку проекта и пояснили, что при поиске финансовых услуг пользователь в интернете сталкивается с огромным количеством предложений, из которых зачастую не в состоянии выбрать легальный продукт. «Операторы поисковых систем заинтересованы в том, чтобы пользователи имели возможность отличить легальных поставщиков финансовых услуг от злоумышленников и нелегалов, использующих мошеннические сайты для получения доступа к денежным средствам и персональным данным потребителей,— добавили там.— Тем самым оператор имеет возможность значительно повысить уровень доверия и лояльности пользователей к своему ресурсу».

На данный момент в России четыре основных поисковых системы — Google, «Яндекс», «Рамблер», Mail. В рамках совместного проекта с ЦБ «Яндекс» уже обозначает цветной галочкой легальные сайты финансовых организаций. В ЦБ утверждают, что интерес к маркировке есть у некоторых других операторов поисковых систем. Сами операторы комментировать законопроект отказались до ознакомления с его текстом. Однако в неофициальной беседе собеседник в одном из поисковиков сообщил, что там потенциально поддерживают идею. «Законопроект не создаст сильных сложностей и необходимости колоссальных технических переработок,— говорит он.— С точки зрения защиты интернет-пользователей он может быть полезным».

Однако в Минкомсвязи посчитали, что «предусмотренное законопроектом дополнительное обременение операторов поисковых систем представляется избыточным, поскольку в настоящее время на интернет-сайтах кредитных организаций и некредитных финансовых организаций указываются реквизиты соответствующих лицензий, выданных ЦБ». Там также добавили, что считают интернет-отрасль в России в целом уже достаточно «зарегулированной» и скептически относятся к любым дополнительным обременениям.

Эксперты отмечают, что предлагаемые ЦБ нововведения могут создать поисковикам дополнительные сложности, но не решат проблему мошенничества. «В случае добровольного маркирования процедура присвоения или отзыва маркера не накладывает на IT-компании дополнительных контрольных функций,— считает глава проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— Законопроект же фактически позволит частично переложить функции ведения своеобразного "разрешительного реестра" на поисковики и повлечет дополнительные издержки с их стороны». По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, далеко не каждый пользователь сети вообще в курсе, что такие сайты должны маркироваться. «По примеру других ведомств мы знаем, что поддерживать реестры в актуальном и безошибочном состоянии удается далеко не всем»,— добавляет главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Однако, уточняет он, негативный отзыв Минкомсвязи может быть связан просто с тем, что министерство не хочет дополнительной нагрузки на себя по контролю за исполнением данной нормы.

Светлана САМУСЕВА, Дмитрий ШЕСТОПЕРОВ