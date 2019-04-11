11.04.2019 09:30 413

Небольшие негосударственные пенсионные фонды (НПФ), еще недавно искавшие средства на акционирование, вновь вынуждены пополнять капитал. Обязательное стресс-тестирование пенсионных резервов обернулось повышенными требованиями к собственным средствам НПФ. Впрочем, до конца года ЦБ обещает быть лояльным к нарушителям.

Малые НПФ, работающие только с пенсионными резервами и недавно прошедшие акционирование, снова столкнулись с необходимостью существенно увеличить капитал, рассказали "Ъ" представители нескольких фондов. Это связано с вступившими с начала года требованиями по прохождению стресс-тестирования пенсионных резервов.

Вместе с тем в прошлом году они уже увеличили капитал до 150 млн руб. При этом требование законодательства к дальнейшему увеличению (до 200 млн руб.) наступает лишь с 1 января 2020 года. Фактически это нужно сделать досрочно. «Такая ситуация действительно возникает. В стресс-тесте проверяется, сможет ли фонд с текущим составом и размером активов выполнить требование о нормативном размере собственных средств в 2020 году в 200 млн руб.»,— отметили в ЦБ.

В процессе стресс-тестирования НПФ оценивают каждую позицию в портфеле 30 тыс. раз по заданному регулятором сценарию. Период тестирования охватывает пять лет. В этом отчетном сроке НПФ должен сохранить возможность выполнения своих обязательства, в том числе сохранять капитал (с 2020 года на уровне 200 млн руб.), как минимум в 50% расчетных случаев. К июлю 2019 года порог увеличивается до 75%. Если фонд не выполнил норматив, он должен уведомить ЦБ и, в частности, обязан представить план пополнения капитала или изменения состава активов.

Поскольку пополнение капитала в рамках стресс-теста возможно только из внутренних ресурсов, то небольшим фондам (по оценке "Ъ", с резервами менее 5 млрд руб.) уже сейчас желательно обладать регуляторным капиталом свыше 150 млн руб. Малых НПФ, оперирующих таким объемом резервов, насчитывается больше десятка. И некоторые из них уже пополнили капитал: НПФ «Традиция» в прошлом году увеличил собственный капитал на 83 млн руб., до 233 млн руб., «Моспромстрой-фонд» увеличил капитал на 54 млн руб., до 222 млн руб., в первом квартале 2019 года.

По словам руководителя комитета АНПФ по малым и региональным фондам Алексея Морозова, создается коллизия, что требования закона к капиталу фактически начинают действовать уже сейчас. «Это означает, что для некоторых НПФ возникают нарушения регуляторных норм и им могут быть выписаны предписания. Фондам приходится либо довносить капитал, либо задумываться об уходе с рынка»,— говорит господин Морозов. «Выполнение стресс-тестов стало одной из причин пополнения капитала»,— говорят в «Моспромстрой-фонде». «Мы не стали рисковать и пополнили капитал сразу»,— говорит топ-менеджер одного малого НПФ. В Банке России уверяют, что если стресс-тест не был пройден только по причине недостатка капитала, необходимого с 2020 года, то и предписание, выданное фонду, надо будет исполнить лишь к 1 января 2020 года. Вместе с тем, как отметили в ЦБ, «регуляторных послаблений по минимальному размеру собственных средств мы не планируем».

Илья УСОВ