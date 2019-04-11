11.04.2019 09:40 454

Новый механизм решения проблем обманутых дольщиков будет предоставлен регионам. Они смогут завершать их за счет средств специальных некоммерческих фондов, которые будут наполняться за счет региональных и муниципальных бюджетов.

А наиболее активные территории смогут рассчитывать на федеральную помощь.

"Мы такие полномочия дадим, субъекты Российской Федерации на месте уже должны определить, за счет каких источников будет происходить наполнение фондов: бюджетные деньги, вполне возможно, могут привлекаться и внебюджетные источники", — рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев "Российской газете" на Международном арктическом форуме.

О разработке нового механизма вице-премьер Виталий Мутко сообщил на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Темой обсуждения как раз стали вопросы софинансирования достройки проблемных объектов с помощью Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

"Нам необходимо как можно скорее определить порядок финансирования завершения строительства проблемных домов. И в целом наделить субъекты Федерации правом самостоятельно завершать недострой с помощью специально созданных небанковских кредитных организаций", — отметил вице-премьер.

Соотношение средств из разных источников региональные власти смогут определить сами. Кроме того, у них появится возможность привлечь к решению проблем обманутых дольщиков федеральные ресурсы. Для этого региону необходимо будет показать свою готовность решать проблему долгостроев, продемонстрировать средства, с помощью которых это планируется сделать, в том числе оказать помощь в создании инженерной или социальной инфраструктуры.

Значение будет иметь и активное участие региона в реализации муниципальных программ. Так как проблемные объекты находятся в конкретном муниципалитете и без эффективного взаимодействия разных уровней власти в регионе, проблему решить не удастся.Якушев сообщил, что по итогам оценки этого комплекса мер правительство будет принимать решение об участии в решении проблемы обманутых дольщиков в конкретном субъекте с помощью федерального финансирования.

Он также отметил, что в каждом конкретном случае вопрос о поддержке будет решаться индивидуально с каждым регионом.

На днях в Госдуму был внесен законопроект, одной из самых важных новелл которого как раз стала возможность наделения регионов правом создания небанковских кредитных организаций в форме фонда, который будет заниматься достройкой проблемных объектов недвижимости.

"Мы четко прописываем, что источниками финансирования завершения строительства должны являться средства компенсационного фонда, средства федерального и регионального бюджетов, а также муниципалитетов", — отметил один из авторов документа председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Ирина ЖАНДАРОВА