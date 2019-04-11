ЦБР: недельные данные показали, что пик инфляции может быть пройден

11.04.2019 10:20 327

Годовая инфляция в России, судя по недельным данным, в апреле будет ниже, чем мартовские 5,3 процента, то есть пик инфляции может быть уже пройден, считает глава департамента исследований ЦБР Александр Морозов.

Инфляция в России за период со 2 по 8 апреля осталась на нулевом уровне, как и на предыдущей неделей, сообщил Росстат в среду.

По расчетам Рейтер, годовая инфляция на 8 апреля могла понизиться до 5,2 процента с 5,3 процента на конец марта. Минэкономразвития писало ранее, что в марте годовая инфляция достигла пикового значения, после чего ее темпы начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3 процента.

"Те недельные данные, которые выходят, подтверждают ту точку зрения, которая была высказана ранее, что все больше появляется свидетельств того, что действительно, инфляция в годовом выражении ускоряться не будет", — сказал Морозов журналистам.

"Стопроцентной вероятности пока нет, но... (недельная инфляция) свидетельствует в пользу того, что, возможно, пик инфляции уже позади", — добавил он.

По прогнозу ЦБР, годовая инфляция снизится к концу года до 4,7-5,2 процента и в первой половине 2020 года вернётся к цели 4,0 процента.

Нулевой рост цен в конце марта — начале апреля с точки зрения сезонности нехарактерен для этого времени года.

По мнению аналитиков, за этим стоит влияние крепкого рубля и роста турецкого импорта плодоовощной продукции, закупки которого традиционно возрастают в марте-апреле.

Морозов согласился, что укрепление рубля тормозит инфляцию.

"Рубль продолжает укрепляться, если посмотреть в реальном эффективном выражении, и в феврале и марте, это должно выражаться в дополнительном торможении инфляции".

По итогам апреля годовая инфляция будет ниже, чем 5,3 процента в марте, с учётом эффекта базы.

"Это не прогноз, но такая вероятность, безусловно, есть", — сказал Морозов.

Он не видит оснований для пересмотра прогноза роста ВВП РФ на этот год — 1,2-1,7 процента.

Елена ФАБРИЧНАЯ. Редактор Максим РОДИОНОВ