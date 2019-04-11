11.04.2019 10:30 325

Рубль в минусе утром четверга после существенного укрепления накануне, достигнутого на фоне рекордных размещений ОФЗ, а также роста нефти и валют-аналогов.

Поддержкой рублю на ближайшее время могут выступать ожидания увеличения продаж валютной выручки во второй половине месяца, в стартующий 15 апреля очередной налоговый период.

Против играют риски ужесточения санкций, страхи в отношении которых сейчас, впрочем, невелики, судя по итогам вчерашних аукционов ОФЗ. Негативным фактором остаются пусть и снизившиеся по объему в апреле, но регулярные валютные интервенции Центробанка.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,40, и российская валюта теряет 0,2 процента от уровней закрытия среды, когда был достигнут двухнедельный пик рубля, 64,20.

К евро рубль дешевеет на 0,2 процента до отметки 72,64.

Накануне же рубль подорожал на 1 процент к доллару и на 0,9 процента к евро после того, как Минфин на двух аукционах рекордно продал ОФЗ более чем на 137 миллиардов рублей, при этом был установлен и абсолютный максимум размещения одной бумаги — 10-летняя ОФЗ 26224 была продана почти на 87 миллиардов рублей.

Нефть марки Brent вчера достигла значения $71,78 впервые за пять месяцев, но сейчас она вблизи отметки $71,40, дешевея почти на полпроцента с начала дня.

На форексе доллар дешевеет к евро на 0,1 процента ($1,1288) и показывает разнонаправленные изменения в парах с сырьевыми и развивающимиcя валютами.

Индекс доллара остается вблизи двухнедельного минимума 96,85, достигнутого накануне после выхода протоколов мартовского заседания Федрезерва, подтвердивших миролюбивую позицию регулятора в отношении ставок.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ