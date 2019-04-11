11.04.2019 13:00 329

Бывший глава Росстата Александр Суринов призвал не упрощать методологию расчета статистических данных для того, чтобы сделать ее более понятной населению. «Вопрос прочтения методологии надо рассматривать осторожно», заметил он, потому что «не все люди смогут интеграл взять».

Некоторые вещи «вряд ли смогут понять широкие слои населения», сказал Суринов. Но «это не означает, что статистика должна резко упрощать и подстраиваться», подчеркнул он.

Так Суринов ответил своему преемнику на посту главы Росстата Павлу Малкову в ходе обсуждения новой стратегии ведомства на XX Апрельской международной научной конференции ВШЭ. Стратегию развития ведомство планирует представить уже в апреле. Пока что Малков рассказал, что Росстат, среди прочего, намерен до 2024 года сделать статистику более понятной, так как в последнее время ведомство получает много вопросов от граждан и экспертов.

На критику Суринова Малков ответил, что создание понятной и доступной методологии — это не упрощение методологии. «Никто не говорит о том, что цифры будут считаться проще. Речь идет о понятном объяснении по ключевым цифрам», — пояснил он.

Александр Суринов руководил Росстатом почти 10 лет. В конце 2018 года он покинул ведомство и сейчас является директором по статистическим исследованиям НИУ ВШЭ. На место Суринова премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Павла Малкова, который ранее возглавлял департамент государственного управления Минэкономразвития.

Сразу после отставки Суринова первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что методику расчета реальных доходов населения надо менять, так как сейчас ее качество «ужасно». «Важнейший показатель, который входит в состав указа президента. Как он считается и как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат», — заявил Силуанов.

С ним не согласился Максим Орешкин, министр экономического развития (Росстат находится в ведении МЭР). Методология Росстата соответствует мировым стандартам и менять ее не нужно, заявил он. Впрочем позднее, в интервью «Ведомостям» Орешкин все же сказал, что Росстат рассмотрит замечания и изучит возможность изменения методики расчета реальных доходов россиян. А в марте Росстат объявил, что готовится представить новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения.

Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff

