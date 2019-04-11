11.04.2019 15:00 297

Павел Дуров обещал начать тестирование блокчейн-платформы TON еще осенью. Но закрытые испытания стартовали только спустя полгода. К ним допущены несколько команд разработчиков из разных стран.

Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы TON для нескольких команд блокчейн-разработчиков в разных странах, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителей двух российских компаний, получивших доступ к тестированию.

Команды получили возможность установить у себя ноду блокчейн-сети TON (то есть компьютер, подключенный к блокчейн-сети), но конкретных результатов тестирования пока нет. По словам собеседников издания, тестирование позволит проверить готовность сети к работе, а также то, какие транзакции и с какой скоростью она сможет проводить.

Команда Telegram обещала, что TON будет обрабатывать около миллиона транзакций в секунду, что позволит платформе работать быстрее блокчейнов Bitcoin и Ethereum и конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard. Платежи будут осуществляться с использованием криптовалюты Gram.

В 2018 году Дурову удалось привлечь $1,7 млрд от инвесторов. В сентябре 2018 года Telegram отчитывался перед ними о готовности TON на 70% и обещал запустить тестовую версию блокчейн-платформы «позже осенью». Но тогда тестирование так и не было запущено. Источники Forbes утверждали, что инвесторы недовольны тем, что дата запуска постоянно переносится, а Павел Дуров отчитывается о готовности в процентах. Один из инвесторов проекта, пожелавший остаться неназванным, утверждал , что полноценному запуску блокчейн-платформы на тот момент мешало отсутствие платежных шлюзов.

«Информация о том, что платформа готова на 90% ничего не значит: выпустить новую криптовалюту (Gram) можно за две секунды, что и происходило на фоне криптобума в прошлом году. Но пока на платформе не будет шлюзов для ввода и вывода средств, она не запустится, — говорил собеседник Forbes. — Запуск намечен на июнь, но с этим очень много неопределенности».

Кроме того, эксперты полагали, что у разработчиков TON могут возникнуть проблемы с масштабированием платформы: с учетом того, что по последним данным у мессенджера Telegram 200 млн пользователей (конец марта 2018 года, позднее данные компания не раскрыла), изначальное число пользователей будет намного выше, чем на «классических» блокчейн-платформах Bitcoin и Ethereum, и достичь обещанной скорости транзакций TON будет довольно трудно.

Екатерина КИНЯКИНА, Forbes Staff

