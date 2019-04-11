11.04.2019 17:00 351

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Его отпустили под домашний арест до субботы, 13 апреля. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«13 апреля было потому, что первоначальная мера была установлена до 13 апреля, это технический вопрос. Сейчас изменили до 13, и следователь должен выйти с ходатайством о продлении уже теперь домашнего ареста», — сказал адвокат Дмитрий Савушкин. «Сегодня подадут (ходатайство. — РБК), завтра-послезавтра рассмотрят», — сказал адвокат Дмитрий Клеточкин.

Следственный комитет ходатайствовал о смягчении меры пресечения для еще одного фигуранта дела — бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева, ходатайство будет рассмотрено судом также 11 апреля. В феврале Кордичев давал показания против Калви и других фигурантов дела.

«На протяжении двух месяцев обстоятельства изменились. Следствием было установлено, что Калви обладает устойчивыми социальными связями в Москве», — заявила следователь в суде. Она отметила, что за Калви поступило большое количество поручительств. Он имеет постоянное место работы, занимается инвестиционной деятельностью и благотворительностью. Кроме того, продолжила следователь, у него есть собственное недвижимое имущество, что, по ее словам, не было известно ранее. На иждивении бизнесмена находится трое детей.

Сам Калви, выступая в суде, заверил, что не покинет страну до завершения суда. «Бегство своейственно виновным. Для меня бегство из России в связи с данным делом равноценном признанию своей вины и самоуничтожению. Для этого не надо каких-то специальных доказательств», — сказал он.

Ранее на этой неделе Басманный суд продлил до 14 июля арест остальным четырем подозреваемым по делу: партнерам Baring Vostok Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну, директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову.

С февраля Калви и остальные фигуранты дела находятся в СИЗО. Их подозревают в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный», который на 52% контролируется структурой Baring Vostok. Банк уступил долг Первому коллекторскому бюро в обмен на акции люксембургской инвесткомпании IFTG. Следствие считает, что ценные бумаги стоили 600 тыс. руб., а не 3 млрд руб. Калви вину отрицает. Он заявлял, что оценка следствия занижена.

Финансист связывал дело с акционерным конфликтом в банке «Восточный». Заявителем по уголовному делу против Калви является миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, партнер Артема Аветисяна, который через компанию «Финвижн» владеет 32% акциями банка. У самого Юсупова — 4,8%.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ