12.04.2019 08:10 349

В системе быстрых платежей (СБП) Центробанка может появиться функция денежных переводов за границу. В регуляторе «Известиям» сообщили, что намерены рассмотреть вопрос выхода СБП в другие страны. Также сервис перечислений по номеру телефона будет предоставлять возможность делать платежи с использованием электронных кошельков. Но для этого сначала нужно внести изменения в законодательство. В банках, подключившихся к платформе быстрых переводов, поддержали ее международную экспансию, но отметили в ней риски вывода средств за границу.

По номеру за рубеж

У россиян может появиться возможность делать денежные переводы за границу клиентам зарубежных банков по номеру телефона. ЦБ планирует проработать вопрос выхода своей системы быстрых платежей на международный уровень, заявили «Известиям» в регуляторе.

Однако это будет сделано только после того, как к СБП подключатся большинство банков, в том числе системно значимых, а также появится возможность оплаты товаров в магазинах. Последняя функция должна заработать в конце этого года. Кредитные организации уже проявляют интерес к платформе — 100 банков подали заявки на присоединение, уточнили в регуляторе.

— Совместно с НСПК и банками мы выстраиваем графики подключения в зависимости от их технологической и технической готовности, — заявили в пресс-службе регулятора.

Впрочем, Сбербанк, с сервисом мгновенных переводов которого конкурирует СБП, уже реализовал у себя функцию перечислений за границу. С апреля 2019 года клиенты крупнейшего госбанка могут переводить деньги в размере от 100 до 100 тыс. рублей в 10 государств: в Белоруссию, Азербайджан, Грузию, Монголию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Киргизию, Молдавию и Узбекистан. Их список будет расширяться, говорили в Сбербанке. Комиссия составит 1%, но не менее 30 рублей вне зависимости от страны назначения.

Правда, система Сбербанка на международном уровне несколько отличается от внутрироссийской, когда клиент получает деньги на карточку. Для осуществления перевода в мобильном приложении нужно выбрать «Переводы за рубеж», указать страну назначения, фамилию, имя, отчество и номер телефона получателя. После отправки перевода отправителю и получателю на телефон присылается уникальный 10-значный контрольный номер операции в Western Union. Средства можно забрать сразу после получения этого номера, предъявив его и паспорт.

Обычно когда похожая услуга предлагается несколькими организациями, то их стараются развести по условиям, отметил доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Тогда каждый пользователь выбирает то, что ему подходит больше. Поэтому эксперт уверен, что сильной конкуренции между СБП и платформой Сбербанка не будет.

Также система быстрых платежей ЦБ будет предоставлять возможность делать переводы не только на счета, но и с использованием онлайн-кошельков, рассказали в регуляторе. Технически такая опция уже реализована, однако еще необходимы изменения в правовой сфере. В первом чтении Госдумой уже были приняты необходимые поправки, подчеркнули в ЦБ. Председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что речь идет об изменениях в закон «О национальной платежной системе».

К СБП уже хотят подключиться онлайн-кошельки «Яндекс.Деньги», «МТС Деньги» и WebMoney, писали ранее «Известия».

В России электронные кошельки давно сотрудничают с банками, говорил ранее «Известиям» глава ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. По его мнению, их подключение к СБП поможет взаимодействовать еще более эффективно. Для клиента такое сотрудничество сервисов также будет выгодным.

Удобно, но рискованно

Сейчас в системе быстрых платежей работают 12 банков: Газпромбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, Росбанк, ВТБ, банк «Ак Барс», Киви Банк, Совкомбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, СКБ Банк, РНКО «Платежный центр».

«Известия» спросили эти финансовые организации о том, как они относятся к появлению функции трансграничных переводов в СБП. В Росбанке и Тинькофф Банке поддержали появление такой функции. В банке «АК Барс» подчеркнули, что, скорее всего, переводы по СБП будут реализованы для банков стран СНГ и в первую очередь будут востребованы среди мигрантов, которые приезжают в Россию на заработки и отправляют деньги своим семьям за рубеж. В банке добавили, что сервису придется напрямую конкурировать с такими системами денежных переводов, как MoneyGram, Western Union, «Золотая корона». Чтобы эти переводы пользовалась популярностью, размер комиссии, которую предложит СБП, должен быть конкурентным.

Также в кредитной организации указали на ряд рисков нового функционала.

— Многие игроки рынка не идут в международные переводы, потому что по ним возрастают риски оплаты за контрабандные товары и сомнительные операции. Соответственно, есть опасения, что через СБП могут незаконно переводить деньги из одной страны в другую. К примеру, клиент приобрел за границей незаконный товар и решил его оплатить переводом через СБП. В этом случае перевод должен быть запрещен, — заявил руководитель направления эквайринга и электронной коммерции банка «Ак Барс» Ильназ Ситдиков.

Внедрение сервиса переводов за рубеж — это вопрос отдаленной перспективы, уверен руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. По его словам, в этом вопросе важно учитывать аспекты соблюдения законодательства в странах отправления и получения переводов, предотвращения мошенничества.

Начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк поддерживает появление такой функции, но также отмечает в ней риск вывода средств за границу. В остальных банках, подключенных к СБП, не ответили на вопросы «Известий».

Инна ГРИГОРЬЕВА