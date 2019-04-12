Индекс Мосбиржи к середине мая поднимется на 5 процентов

12.04.2019 08:20 347

Сергей Суверов, старший аналитик БКС Премьера, специально для "Российской газеты":

- Российский рынок акций демонстрирует чудеса роста. На этой неделе котировки большинства "голубых фишек" вновь выросли . Прибавили в цене бумаги Сбербанка и ВТБ, а также Газпрома и Роснефти.

Главный фактор успеха - дорогая нефть , которая закрепилась на отметках выше 70 долларов за баррель при поддержке сокращения добычи ОПЕК+ и санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает дефицита на сырьевом рынке во втором квартале, что тоже способствует оптимизму трейдеров.

Привлекательности акций России способствует их недооценка не только по сравнению с рынком США (это неудивительно), но и с Мексикой и Бразилией, которые обычно выступают бенчмарками для сравнения.

Кроме того, сырьевые компании РФ извлекли пользу от восстановления цен на нефть и металлы. Металлурги и нефтяники, как правило, фиксируют высокие показатели свободного денежного потока, позволяющие им платить хорошие дивиденды.

Средняя дивидендная доходность по российскому рынку — около 7 процентов против 2-3 процентов в США.

Перед закрытием дат реестров по дивидендам рынок обычно растет в силу сезонных факторов, поэтому до середины мая рост индекса Мосбиржи может составить примерно пять процентов. Акцент лучше сделать на бумаги с высокой дивидендной доходностью, к ним сейчас относятся и акции Сбербанка.

Риски, конечно, есть, к ним относятся, прежде всего, синхронное замедление мировой экономики и возможность новых санкций против России.

Санкции против России оказались эффективными, и министерство финансов США намерено и дальше использовать этот инструмент для давления на Москву, заявил на днях глава ведомства Стивен Мнучин. Но, похоже, пока жадность перевешивает страх.

Татьяна ПАНИНА

