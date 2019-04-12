12.04.2019 08:30 353

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года — с 1,7% до 1,5% в годовом выражении. Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, следует из обновленного в апреле прогноза социально-экономического развития до 2024 года (есть у РБК). Предыдущий вариант макропрогноза на шесть лет был опубликован в октябре 2018 года (.pdf).

Реальные доходы населения России сокращаются с 2014 года. По итогам 2018 года с учетом разовой выплаты пенсионерам в 2017 году они сократились на 0,2%, следует из данных Росстата (.pdf), без учета выплаты — выросли на 0,1%.

Минэкономразвития рассчитывает, что в 2019 году реальные доходы граждан вырастут на 1% и продолжат расти на протяжении всего прогнозного периода. В 2020 году рост составит 1,5% (в октябрьском варианте прогноза — 1,7%), в 2021 году и далее — порядка 2,2-2,4%.

На фоне пятилетнего падения реальных доходов граждан Росстат принял решение перейти на новую методологию оценки денежных доходов граждан, но пока не раскрыл результаты пересчета. РБК направил запрос в Минэкономразвития с просьбой пояснить, связан ли пересмотр динамики доходов с переходом на новую методологию расчета.

Минэкономразвития скорректировало и оценку роста реальных зарплат на 2019 год, понизив ее с 1,4% до 1,1%. Прогноз на 2020 год, наоборот, повышен с 1,9% до 2%. С 2021 года рост реальных зарплат ожидается на уровне 2,7%.

Риски прогноза

Существуют риски недостижения показателей по реальным доходам и зарплатам, прогнозируемых Минэкономразвития, полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Пенсионная реформа задержит большое количество людей предпенсионного возраста на рынке труда, и конкуренция за рабочие места приведет к торможению роста зарплат, предупреждает он. Сдерживать рост реальных доходов будет высокая закредитованность населения, а доход от накоплений будет падать из-за уменьшения ставок по депозитам, говорит Сафонов.

Из-за всплеска инфляции динамика реальных доходов населения в 2019 году, скорее всего, будет околонулевой, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Прогноз роста на 1% выглядит оптимистичным», — сказала она РБК. Впрочем, Минэкономразвития ожидает, что инфляция на конец года составит лишь 4,3%: по мнению ведомства, пик влияния роста НДС на цены уже пройден.

Ухудшение прогноза по инвестициям

По итогам 2019 года рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 3,1% после роста на 4,3% по итогам 2018 года, говорится в документе. В целом Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту инвестиций на протяжении всего прогнозного периода:

в 2020 году — с 7,6 до 7%;

в 2021-м — с 6,9 до 6,3%;

прогноз на последующие годы также снижен: теперь вместо роста на 6,1-6,6% МЭР ждет ускорения только до 5,3-5,8%.

Одновременно министерство понизило оценку доли инвестиций в основной капитал в ВВП. К 2024 году правительство должно увеличить ее до 25%, согласно майскому указу Владимира Путина (в 2018 году было 20,6%). В октябрьской редакции макропрогноза доля инвестиций в 2019 году составляла 21,4% и к 2024 году достигала 26,4% в базовом сценарии и 25,3% в консервативном сценарии. В обновленном макропрогнозе ожидания хуже: по базовому сценарию майский указ в этой части будет выполнен (доля инвестиций в ВВП достигнет 25,2%), но в консервативном — нет (24,1%)

Юлия СТАРОСТИНА