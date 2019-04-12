12.04.2019 08:50 395

ЦБ отмечает рост спекулятивных валютных операций на игре с разницей процентных ставок в России и за рубежом. Если при ослаблении рубля спекулянты начнут покидать рынок, это сделает падение национальной валюты сильнее, чем оно могло бы быть без учета временных игроков.



На фоне низкой волатильности курса рубля (6,9% в среднем за март) и высоких рублевых процентных ставок, нерезиденты и «дочки» иностранных банков увлеклись размещением рублей на валютных свопах в феврале-марте этого года, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ. Эти размещения проводились в рамках стратегий керри-трейд — спекулятивных операций, которые предполагают заработок на разнице процентных ставок в разных странах. В рамках стратегии игроки занимают валюту государства с низкой процентной ставкой, конвертируют ее и вкладывают в инструменты государства с высокой процентной ставкой.

Общая позиция по этому инструменту приблизилась в досанкционному уровню апреля 2018 года. В прошлом году в апреле и августе, когда курс рубля переживал повышенную волатильность, размещение нерезидентами и «дочками» иностранных банков рублевой ликвидности в рамках стратегии керри-трейд резко сокращалось, отмечает регулятор.

Текущее влияние кэрри-трейд на российскую валюту можно оценить в 3-4% укрепления рубля к доллару, читает глава УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев. Но если произойдет какое-то негативное событие, неважно, внутреннее или внешнее, и рубль вновь начнет слабеть, то нерезиденты станут фиксировать прибыль и сокращать свои позиции, а рубль может упасть к доллару больше, чем к этому располагают фундаментальные факторы, отмечает он.

Глобальный рынок керри-трейда оценивается в $10 трлн, говорит Лосев. «Денег на валютном рынке много, а новые возможности для игроков открываются не очень часто. Львиная доля операций кэрри-трейд проходится на валютные пары развитых стран, а развивающимся рынкам перепадает лишь несколько сотен миллиардов долларов, на российском рубле — $50-100 млрд в год», — говорит Лосев.

В начале 2018 года также был всплеск интереса к спекулятивным валютным сделкам — разница процентных ставок давала доход, ведь еще не было заявления ФРС об ужесточении монетарной политики и не было санкций против российских компаний от 6 апреля.

Сейчас глобальный фон — политика ФРС и ЕЦБ — довольно предсказуем для игроков и выглядит нейтральным, говорит Лосев. Поэтому, по его словам, плавное укрепление рубля, благодаря, в том числе, спекулятивным позициям, может продолжаться какое-то время до наступления негативных для российской валюты событий. Например до резкого повышения объемов валютных закупок ЦБ в рамках бюджетного правила, что возможно при дальнейшем росте нефтяных котировок. Риторика на тему новых антироссийских санкций также ухудшит ситуацию для рубля, предупреждает он.

Популярность валютного свопа – это производный показатель от увеличения керри-трейд на российские активы, утверждает руководитель отдела по операциям с инструментами с фиксированной доходностью и процентными деривативами Citi Арнак Григорян. Как это происходит? Нерезидент видит выгодную для него разницу процентных ставок между той юрисдикцией, где он занимает деньги, и той юрисдикцией, где хочет разместить позицию. Он открывает долларовый счет в дочке иностранного банка и для покупки рублевых активов переводит его в рубли. Таким образом, у банка собирается рублевая ликвидность, которую он уже в рамках управления свободными деньгами размещает в несколько видах инструментов, поясняет Григорян.

Такими инструментами могут быть валютный своп — самый популярный инструмент дочек иностранных банков, покупка облигаций с обязательством их обратного выкупа, денежный рынок, а также депозиты в Банке России. Сейчас ставка по валютным свопам привлекательней — у российских банков скопился значительный запас валютной ликвидности, из-за чего вмененная процентная ставка по рублям по инструментам валютный своп возросла, говорит Григорян. «Поэтому есть и некоторый интерес к этому инструменту, но назвать это ажиотажем трудно», — заключает он.

Старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанк Денис Порывай вовсе считает, что популярность свопов не сигнализирует об увеличении операций керри-трейд в рубле в целом. По его мнению, кому-то из банков могла понадобиться валютная ликвидность под ожидаемые оттоки валютных клиентов, в том числе из-за санкций. Какой-то из банков мог конвертировать рубли в валюту, а теперь вынужден привлекать обратно рубли через валютный своп.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

