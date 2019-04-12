12.04.2019 09:00 474

Ипотечные кредиты на строительство и покупку частных домов будут по условиям приближены к тем, которые выдаются сегодня на покупку квартир, сообщили "Российской газете" в минстрое.

Сегодня для этих целей люди используют собственные средства и кредитные. Но единственный доступный им банковский инструмент — потребительский кредит с высоким процентом и коротким сроком действия. "Если мы говорим о потребительском кредите, то это 3-5 лет. Но для строительства дома кредит должен быть таким же, как при ипотеке для квартир, чтобы граждане могли занимать средства на двадцать лет", — рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Он также уточнил, что процентная ставка по ипотечным кредитам на строительство частных домов должна соответствовать ставкам по жилищному займу на квартиры.

Сейчас людям приходится брать кредит под 12-15 процентов, отметил Олег Панитков, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения. Это приводит к тому, что в основном на эти деньги строятся дачи стоимостью до 3 миллионов рублей, а не пригодные для постоянного проживания частные дома.

При этом интерес со стороны россиян к загородной жизни по-прежнему огромен. В собственном доме хотят жить 66 процентов россиян, утверждает Олег Панитков.

В общем объеме жилищного строительства частное домостроение занимает 43 процента. При этом кредитные средства на эти цели, по данным Сбербанка, получает менее одного процента.

"Получается, что в сегменте строительства, который занимает половину рынка жилищного строительства, практически отсутствуют эффективные кредитные продукты. Людям приходится строить за свой счет, что приводит к растягиванию сроков строительства. Потому что мало кто может себе позволить заплатить за дом сразу", — поясняет Панитков. В итоге строительство дома занимает 3-5 лет.

На строительство дома нужен не потребкредит, а ипотечный — лет на двадцать

Это приводит к тому, что строительство дома разбивается на этапы, между которыми закладываются перерывы. В один год строится фундамент, а в другой — стены. Хорошо если всю конструкцию удается накрыть крышей к зиме. Если в какой-то момент у собственника происходят перебои с деньгами, дом рискует остаться недостроенным. Примеров таких много. Не каждому удается довести свой проект до конца.

Страдают от недостатка финансирования строительные организации. Ведь при наличии кредитных средств они могли бы получить заказ на строительство дома целиком. А вместо этого довольствуются небольшими заказами на определенный вид работ на объекте. Часто в таких ситуациях приходится переделывать ошибки бригады, которая работала до них. Это приводит к потере времени и денег заказчиком.

Больше всего от отсутствия кредитных средств страдает отрасль деревянного домостроения, рассказывает Панитков. В ней сегодня есть хорошие технологии. Они позволяют построить готовый дом за 2-3 месяца. Но это сегодня не востребовано, так как покупатель не может внести всю стоимость сразу. "Запросов на деревянное домостроение по 500 тысяч в месяц. Но предпочтение люди отдают, к примеру, кирпичу, бетону, газобетону, так как это более долгие технологии, позволяющие строить несколько лет и соответственно расплачиваться частями", — говорит Панитков. При этом полностью скопировать ипотеку и перенести ее в сегмент частного домостроения не удастся. "При ипотеке в чистом виде, которая существует сегодня на квартиры, договор долевого участия служит залогом. На строительство дома залогом может быть земля. Но, как правило, ценность участка небольшая, особенно если нет сетей", — пояснил Владимир Якушев. Он отметил, что сейчас варианты решения проблем с залогом обсуждаются с банками.

Первые предложения по программе поддержки индивидуального домостроения должны быть предложены в середине апреля. В целом она будет представлена к 1 июля 2019 года. За это время планируется сформировать список регионов, которые первыми примут участие в программе. А для того чтобы граждане могли понять, на какую помощь они смогут рассчитывать при строительстве или покупке дома, предлагается разработать информационную систему со всеми банковскими продуктами и перечнем других видов поддержки.

Ирина ЖАНДАРОВА