12.04.2019 09:10 458

Как стало известно "Ъ", данные клиентов банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству оказались в интернете. Речь идет примерно о 120 тыс. граждан и компаний. По оценке экспертов, это первый случай появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с Банком России. Юристы отмечают, что многие клиенты попадают в черный список случайно, но помимо проблем с банками у них теперь могут возникнуть дополнительные сложности, например, при устройстве на работу. В самом ЦБ и Росфинмониторинге настаивают на невозможности утечек. Но IT-эксперты считают, что вина лежит именно на Банке России из-за ошибки в проектировании системы безопасности передачи данных.

База данных отказников банков появилась в интернете на специализированных форумах. "Ъ" ознакомился с ее содержимым и выяснил, что речь идет об информации о примерно 120 тыс. клиентов (такая цифра заявлена в описании базы), которым отказали в обслуживании финансовые организации по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ).

Большую часть базы составляют физлица и индивидуальные предприниматели (ИП), часть — юридические лица. Про физических лиц в базе содержится информация об их ФИО, дате рождения, серии и номере паспорта. Про ИП — ФИО и ИНН, про компании — наименование, ИНН, ОГРН. В одном из банков неофициально подтвердили "Ъ", что в списке реальные клиенты-отказники. Опрошенные "Ъ" эксперты в области информационной безопасности не смогли вспомнить другого случая, когда утечка данных о клиентах банков имела отношение к ЦБ.

Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года по 6 декабря 2017 года. Именно с первой даты Банк России начал рассылать черный список клиентов в соответствии с положением 550-П. Механизм рассылки выглядит примерно так: банки выявляют клиентов, которым они отказывают в обслуживании из-за подозрений в нарушении 115-ФЗ, направляют информацию об этих клиентах в ЦБ, а тот, в свою очередь,— Росфинмониторингу. Последний обрабатывает полученные от банков данные, передает их обратно в ЦБ, а ЦБ в агрегированном виде — банкам. Таким образом, все банки получают обновляемый список подозрительных клиентов, сформированный усилиями всего сектора. Утекшая база начала распространяться несколько месяцев назад, но, по информации "Ъ", об утечке до вчерашнего дня не знали ни в ЦБ, ни в Росфинмониторинге.

В Росфинмониторинге заявили, что исключают возможность утечки информации от них. В пресс-службе Банка России на запрос "Ъ" заявили, что регулятор доводит информацию об отказниках до участников рынка в зашифрованном виде по защищенным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации. «Ответственность за сохранность информации и непередачу ее третьим лицам несет финансовая организация, которая ее получила»,— считают в ЦБ. Там не уточнили, планирует ли регулятор предпринять действия, исключающие подобные утечки в будущем.

Утечка могла произойти множеством способов, указывают эксперты. «Из ЦБ, Росфинмониторинга, любого банка»,— поясняет гендиректор разработчика систем защиты информации Zecurion Алексей Раевский. По его мнению, база должна была быть только у ЦБ, а банки — направлять ему запросы для проверки клиентов. «В таком варианте, по крайней мере, было бы проще локализовать утечку, понять, где она произошла. Сейчас это, вероятно, невозможно сделать»,— добавляет эксперт. Таким образом, по мнению эксперта, ошибка с точки зрения информационной безопасности была допущена при проектировании системы.

Для клиентов утечка опасна не только из-за раскрытия данных, но самим фактом присутствия в базе. Попасть в черный список банков клиенты могут случайно, отмечают юристы. «Часто банки вносят добросовестных клиентов в черные списки по халатности или в связи с технической ошибкой»,— говорит юрист FMG Group Амина Аппаева. По словам госпожи Аппаевой, распространение этих сведений для лиц из списка помимо сложностей с банковским обслуживанием может обернуться проблемами со службами безопасности при устройстве на работу, отказами контрагентов от заключения договоров и иными рисками. Алексей Раевский добавляет, что подобные утечки могут приводить к самым неожиданным негативным последствиям вплоть до разоблачения гостайн. В качестве примера он привел случай с «Петровым и Бошировым», настоящие имена которых были скомпрометированы с помощью утекших баз, в том числе ГИБДД.

Распространение подобных баз данных в первую очередь посягает на неприкосновенность личной жизни, указывает партнер BMS Law Firm Алексей Гавришев. По его словам, Уголовный кодекс предусматривает за это наказание до пяти лет лишения свободы в случае использования служебного положения и распространения данных через интернет. Такие действия также могут быть квалифицированы как неправомерный доступ к компьютерной информации (лишение свободы до семи лет), добавляет юрист.

Амина Аппаева считает, что преступление также подпадает под статью о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну (до пяти лет лишения свободы, а если деяние повлечет тяжкие последствия — до семи лет). По ее словам, оно носит публичный характер, поэтому правоохранительные органы должны в обязательном порядке начать проверку. Распространение подобных баз данных относится к подследственности Следственного комитета России. Вчера в центральном аппарате комитета "Ъ" не смогли оперативно сообщить, поступали ли к ним заявления по этому поводу, отметив, что в случае их получения будут разбираться.

Виталий СОЛДАТСКИХ, Николай СЕРГЕЕВ