12.04.2019 09:20 347

Министерство финансов России выступило с инициативой включить в Налоговый кодекс ряд неналоговых платежей — с операторов связи, утилизационный, экологический, курортный, за пользование автомобильными дорогами, а также плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Зачем и почему возникла такая идея? Оговоримся сразу, что налоги в России достаточно высокие (по методологии ежегодного исследования Paying taxes они составляют 47,5% от прибыли компании, что превышает и среднемировой, и американский, и европейский уровень), и у нас нет задачи их оправдывать. Но налоги — следствие политических задач, определяемых президентом и правительством. Вопрос в администрировании тех платежей, что уже существуют.

Надо отметить, что российский бизнес в лице Российского союза промышленников и предпринимателей еще в 2015 году выступал с критикой практики неналоговых платежей и предлагал унифицировать их в Налоговом кодексе. Однако сейчас бизнес высказывает критические замечания. Главное из этих замечаний состоит в том, что перенос неналоговых платежей в Налоговый кодекс означает уголовную ответственность за неуплату налогов (ст. 198-199 Уголовного кодекса). При этом следует отметить, что первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов, курирующий в правительстве финансовую и бюджетную темы, представляет свои предложения не как истину в финальной инстанции, а как предмет для обсуждения. В частности, на встрече с представителями бизнес-ассоциаций 3 апреля 2019 года он согласился с тем, что данные нововведения будут перенесены с 2020 на 2021 год, что даст возможность в спокойном режиме обсудить все «за» и «против». Кстати, последнее письмо «капитанов российского бизнеса» в лице РСПП, «Деловой России», «Опоры России» и Торгово-промышленной палаты не выглядит тщательно просчитанным: достаточно сказать, что все аргументы, включая неизбежную для подобных документов патетику, уместились на двух страницах бумаги.

Плюсы идеи понятны: поправки в Налоговый кодекс принимаются исключительно федеральным законом, а не подзаконными актами. Это своего рода «административный барьер» — в хорошем смысле этого слова — для ведомственного нормотворчества. Налоги администрируются по понятным правилам — выездные и камеральные проверки, опрос свидетелей и т. п., чего нельзя сказать о неналоговых платежах. Кроме того, неверно было бы говорить, что «вводятся новые налоги»: данные платежи уже действуют, и они обязательны. Странно рассматривать кодификацию платежей как нечто экстраординарное. Запрос на кодификацию, как сказано выше, ранее выражал и сам бизнес. Тем более что ситуация, в которой кто-то может платить налоги, а кто-то может не платить, наносит ущерб как раз законопослушному бизнесу, а для незаконопослушного предоставляет необоснованные преференции.

Что касается главного объекта критики — уголовной ответственности за неуплату платежей, учитывая далекие от идеала особенности российского правоприменения, — то Владимир Путин подписал поручение предусмотреть переходный период, в течение которого уголовная ответственность вводиться не будет. Речь сейчас идет о десяти годах. Срок этот, как представляется, вполне достаточен для адаптации и бизнеса, и налоговых органов. В течение этого периода по-прежнему будет действовать лишь административное взыскание. Кроме того, штрафы предлагается сократить с 20% до 10% от суммы неуплаченных налогов.

Министерство финансов достигло в последние годы существенных успехов в администрировании платежей. Только за один год доходы бюджетной системы выросли почти на 19%. Этот рост существенно больший, чем, например, планируемый эффект от повышения НДС. Несомненно, что выбирая между ростом налогов и улучшением налогового администрирования, выбор лучше сделать в пользу последнего. Никто не спорит с необходимостью цифровизации, вывода налогоплательщиков из тени.

Что можно было бы предпринять еще? Наверное, надо обсуждать включение в Налоговый кодекс не только этих шести платежей, а и остальных, которых насчитывается более полусотни. Заслуживает обсуждения целевое назначение становящихся налогами платежей: было бы правильно понимать, что именно осуществляется для утилизации, для блага отдыхающих, для реконструкции автомобильных дорог и т. п. Скажем, бизнес ставит вопрос о том, что многие сами тратят немалые средства на утилизацию отходов (впрочем, есть и встречный вопрос о доказательстве подобных расходов). Есть давно известные проблемы налогового законодательства в виде определения «справедливой цены сделки», вариативности тех же штрафов. Однако все это было справедливо и до новых инициатив, и в этом смысле они ничего не ухудшают.

Дискуссия по неналоговым платежам, инициированная Министерством финансов, надо отметить, только начинается. Окончательные предложения правительство России, в соответствии с поручением Владимира Путина, должно представить до 1 декабря 2019 года. Остается надеяться, что деловой климат от этих изменений не пострадает, а напротив, улучшится.

Сергей ЖАВОРОНКОВ, Forbes Contributor

