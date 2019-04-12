12.04.2019 09:30 347

Банки вернулись к практике автоматического проставления в договорах галочек, подтверждающих согласие клиента на ту или иную сопутствующую кредиту услугу. Роспотребнадзор и ЦБ считают такую практику недобросовестной и привлекают банки, использующие ее, к ответственности. Эксперты указывают, что таким образом банк намеренно вводит клиента в заблуждение для извлечения выгоды, что является недопустимым.

Информация, что Почта-банк был привлечен управлением Роспотребнадзора по Калининградской области к административной ответственности за типографские галочки в договоре, подтверждающие согласие клиента с его условиями, следует из материалов арбитражного дела. В индивидуальных условиях договора (страхование, предоставление персональных данных и пр.) вместо пустых граф, в которых клиент должен был собственноручно поставить галочку, в части из них уже была напечатана отметка Х. Роспотребнадзор посчитал, что таким образом банк нарушает права потребителя на получение необходимой и достоверной информации об услуге, за что банку был назначен штраф 5 тыс. руб. Не согласившись с таким решением, банк подал иск в Арбитражный суд города Москвы, но проиграл, так как суд посчитал, что стандартная фраза в договоре об ознакомлении клиента с условиями и тарифами не может являться неоспоримым доказательством такого ознакомления.

Аналогичное решение в апреле 2018 года было вынесено судом на кассационную жалобу банка «Союз». Тогда суд указал, что пункты договора, в которых согласие потребителя определено наличием напечатанного символа, не охвачены его самостоятельной волей и интересом, не предусматривают возможности выбора и ущемляют его права потребителя.

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году ему поступило около 23 тыс. жалоб от потребителей на организации, предоставляющие финансовые услуги. Основные убытки потребителей пришлись на предложения присоединиться к программе коллективного страхования, а также приобрести различные юридические и информационные услуги.

В Почта-банке в ответ на запрос "Ъ" сослались на указание ЦБ 3240-У, которое, по мнению банка, допускает заполнение индивидуальных условий кредитором. «В присутствии клиента сотрудник банка на компьютере заполняет индивидуальные условия договора, в том числе проставляет отметки о согласии, там, где это необходимо,— пояснили в пресс-службе банка.— Клиент ознакомляется и подписывает договор». В банке намерены обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

В ЦБ "Ъ" сообщили, что в некоторых кредитных организациях (следует из жалоб потребителей) в процессе заполнения заявлений на получение кредитов сотрудники банка не предоставляют клиентам возможности отказаться от дополнительных услуг (заявка уже содержала отметки о согласии с дополнительными услугами), мотивируя это в том числе особенностями программного обеспечения. Данные действия, по мнению ЦБ, свидетельствуют о нарушении закона «О потребительском кредите (займе)» и навязывании клиентам дополнительных услуг. В случае выявления подобных нарушений Банком России применяются предписания, штрафы.

«Мы хотим, чтобы и граждане, и компании доверяли финансовым институтам», - Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 7 июня 2018 года

Практика автоматического проставления символов в графах договора, свидетельствующих о согласии клиента на различные услуги, была распространена среди банков несколько лет назад. Как пояснил "Ъ" зампред правления «Ренессанс Кредита» Сергей Королев, это делалось для удобства обеих сторон и минимизации ошибок. «У банка с клиентом два экземпляра договора, в каждом заемщик должен был проставить галочки, и, как только появлялось ручное заполнение документов, возникали ошибки,— пояснил он. — Однако после признания судами таких действий недобросовестными банки отказались от автоматического заполнения граф». Банкиры подтверждают, что дают заемщику право самостоятельного выбора. Об этом "Ъ" сообщили в ВТБ, «Открытии», «Русском стандарте», «Ренессанс Кредите», Московском кредитном банке.



Эксперты считают, что проставление галочек сотрудниками банка недопустимо. «Банк самовольно решил заведомо принять положительное решение за собственных клиентов с целью извлечь прямую выгоду из их невнимательности»,— считает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. «Наш мониторинг показывает, что 82% граждан подписывают договор, не изучив его, поскольку "все равно ничего не поймут" или ничего не смогут изменить, и этим пользуются банки»,— говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Светлана САМУСЕВА, Ксения ДЕМЕНТЬЕВА, Вадим АРАПОВ