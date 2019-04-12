12.04.2019 09:40 394

Второе чтение в Госдуме прошел доработанный законопроект об устойчивой работе интернета в России в случае возникновения угроз его функционированию из-за рубежа. Все новшества, предусмотренные этим документом, решено вводить с 1 ноября — с этой даты доступность услуг связи в РФ будет обеспечена на случай попыток "отключить" россиянам интернет. Удастся не только сохранить гражданам привычный комфорт, но и сберечь большие деньги для экономики, ведь ее потери только за один день без интернета могут составить 20 млрд рублей, заявили в профильном комитете Госдумы.

Обсуждение резонансного законопроекта на пленарном заседании в очередной раз не обошлось без заявлений о том, что Россия при помощи нововведений вгоняет себя в интернет-изоляцию, цифровое рабство и т.п. На этом основании ряд депутатов отказались голосовать за проект (по итогам голосования таковых оказалось 15).

- Рассуждения о том, что в России создается "китайский файрвол" (барьер для защиты Сети, — прим. "РГ"), что Рунет становится автономным, — все это ничего не имеет общего с сутью законопроекта, — подчеркнул глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин. — Речь идет именно об обеспечении стабильной и устойчивой работы. Чтобы вне зависимости от внешних или внутренних условий интернет был доступен гражданам РФ.

Ведь важно, чтобы при любых условиях продолжали работать банковские онлайн-приложения, системы предоставления электронных госуслуг и разные сервисы, к которым россияне давно привыкли, продолжил глава комитета.

Также он прокомментировал другой довод представителей ЛДПР, на основании которого они собирались голосовать "против". А именно — информацию о слишком большой стоимости внедрения нововведений.

На самом деле, сообщил Левин, цена обеспечения стабильной работы российского сегмента Сети в РФ — 20-30 млрд рублей, и эта цифра сопоставима с потерями российской экономики в случае отсутствия интернета в стране только в течение суток. Как подсчитала независимая компания, которая занимается мониторингом интернета, речь как раз о 20 млрд рублях в сутки. И те деньги, которые будут потрачены на устойчивость Рунета, — это "не расходы, а инвестиции в будущее", подчеркнул глава комитета.

Будет создана дублирующая, резервная инфраструктура, необходимая для бесперебойной работы Сети

Законопроект, если ознакомиться с его сутью, действительно не "отрубает" российский интернет-сегмент от мирового и не генерирует новых запретов.

В результате принятия документа будет создана дублирующая, резервная инфраструктура, необходимая для бесперебойной работы Сети. То есть по-прежнему будут функционировать зарубежные серверы, но на случай сбоя в России будет работать "запасное" оборудование. Как подчеркнули в профильном комитете, никто не запрещает работу западных сервисов в нашей стране — наоборот, их работа приветствуется (при условии соблюдения российских законов).

Также и отечественное шифрование будет использовано именно параллельно с уже действующими системами. Тем самым Россия остается частью мирового интернет-пространства, но защищает простых пользователей и свою экономику.

В качестве меры защиты от угроз создается центр мониторинга, который получит возможность в случае нештатных ситуаций координировать взаимодействие операторов связи. Сегодня они это вынуждены делать самостоятельно. При этом управление сетями связи будет оставаться полностью в руках операторов. Кроме того, предлагается подключение операторов связи к национальной системе доменных имен. Это позволит гарантировать доступ к нашим сайтам, даже если кто-то извне попробует отключить россиянам интернет.

Как все это будет работать, депутатам путем образного сравнения объяснил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. "На каждую розетку вешать замок никто не собирается", — заявил он. Как раз все наоборот, в каждый дом как бы будет поставлен запасной генератор, чтобы в случае отключения электричества не пострадали жители.

Согласно поддержанным во втором чтении поправкам, закон должен вступить в силу с ноября 2019 года за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.

Поправки ко второму чтению кроме установления сроков введения законопроекта предусматривают еще ряд уточнений. Как рассказал Леонид Левин, операторов связи предлагается освободить от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам. Таким образом, закон принимается не для того, чтобы "блокировать что-то такое, что сегодня не блокируется", развеял еще один домысел глава профильного комитета.

Кроме того, шифрование электронной информации отечественными средствами будет обязательным только для госорганов и госпредприятий.

Другая поправка гласит, что внутренние сети различных организаций не подпадают под действие законопроекта о Рунете.

Согласно другим изменениям, отвечать за "координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети Интернет" будет Роскомнадзор. Предусматривается, что в случае возникновения угроз стабильной работе интернета в России ведомство "может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования". В Роскомнадзоре заверили депутатов, что все оборудование будет протестировано с участием операторов сети, и в результате качество и скорость интернет-связи не пострадают. "С точки зрения рядового пользователя вступление в силу этого закона не повлияет на пользование интернетом", — подчеркнул Леонид Левин.

При этом определять виды угроз, от которых предстоит защищать Рунет, будет правительство. В связи с подготовкой подзаконных актов и понадобилось отложить вступление нововведений в силу.

Отметим, что инициаторы — члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой — подготовили проект закона с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США. Вашингтон уже создал правовую возможность для изъятия доменных имен и IP-адресов в других странах. К примеру, в июне прошлого года был заблокирован SSL-сертификат Общественной палаты РФ с формулировкой о том, что якобы "организация аффилирована с Донецкой народной республикой". Доказательствами американская сторона утруждать себя не стала.

Татьяна ЗАМАХИНА

