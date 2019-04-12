12.04.2019 09:50 417

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о преобразовании Фондсервисбанка в «Роскосмосбанк», сообщает ТАСС со ссылкой на документ. В мае 2018 года госкорпорация стала санатором кредитной организации.

«Внести изменения в устав акционерного общества Фондсервисбанк [...] следующего содержания: полное фирменное наименование банка на русском языке — акционерное общество «Роскосмосбанк», на английском языке — JSC «Roscosmosbank», — говорится в документе.

Источник агентства, близкий к руководству банка, заявил, что компания будет выполнять функции казначейства и контролировать всю контрактно-договорную работу предприятий ракетно-космической области.

В мае 2018 года стало известно, что Банк России привлек «Роскосмос» к санации Фондсервибанка. Центробанк отмечал, что банк должен обеспечить «значительную часть потребностей» госкорпорации и связанных с ней структур в банковском обслуживании. В декабре 2018 года президентом Фондсервисбанка стал Олег Баранов, который был заместителем гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и членом совета директоров банка.

Фондсервисбанк был основан в 1994 году для обслуживания предприятий машиностроительной отрасли. Позднее он стал специализироваться на банковском обслуживании компаний из высокотехнологичных отраслей и предприятий ОПК. В 2010 году советником президента банка была назначена бывшая российская разведчица Анна Чампан, в 2015 году стало известно, что она покидает кредитную организацию.

Санация банка была начата в феврале 2015 года, в него ввели временную администрацию от АСВ. Ей занялся Новикомбанк, а «Роскосмос» был его крупнейшим кредитором.