Рубль дешевеет к евро и пытается вырасти к доллару, отражая динамику форекса

12.04.2019 15:46 287

Рубль дешевеет к евро и пытается расти к доллару утром пятницы с учетом текущей динамики пары евро/доллар на форексе.

При этом на его стороне ожидания роста продаж экспортной выручки в налоговый период, против — возможная фиксация прибыли под занавес успешной для российской валюты недели.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,60, и российская валюта показывает минимальные изменения от уровней закрытия четверга, не оставляя попыток уйти на положительную территорию.

К евро рубль дешевеет на 0,2 процента до отметки 72,88.

На форексе пара евро/доллар сейчас вблизи отметки $1,1285, и евро набирает более четверти процента с начала дня, ранее отметившись на двухнедельном максимуме $1,1295 после сообщений о намерении японской корпорации Mitsubishi приобрести за несколько миллиардов евро германскую компанию BZ Bank.

Цены на нефть подрастают в пятницу благодаря продолжающемуся сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ и влиянию санкций США против Ирана и Венесуэлы, баррель Brent оценивается в $71.

Российский фискальный период стартует в ближайший понедельник, и все апрельские налоги опрошенные Рейтер аналитики оцениваются в 1,8-2,2 триллиона рублей, при этом на важный для экспортеров налог на добычу полезных ископаемых, уплачиваемый 25 апреля, может приходиться 0,4-0,6 триллиона рублей.

Владимир АБРАМОВ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА