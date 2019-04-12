12.04.2019 15:48 323

Суд в Лондоне наложил арест на активы совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Под ограничения попали виллы во Франции и Италии, недвижимость в Лондоне и другое имущество на общую сумму $1,75 млрд, сообщают «Ведомости». Россия разыскивает банкира по обвинению в крупном мошенничестве

Высокий суд Лондона арестовал активы совладельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова на $1,75 млрд. Это сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя банка, который и выступил истцом.

По словам собеседника газеты, имущество банкира заморожено по всему миру. Решение было вынесено в конце марта.

Что решил британский суд

Под арест среди прочего попали виллы в Италии и Франции, недвижимость в центре Лондона, земля в Подмосковье и 33%-ная доля в 5-звездочном отеле в Швейцарии. Кроме того, суд обязал Беджамова рассказать о других своих активах стоимостью более 500 тысяч фунтов.

Банкиру ограничили траты: на проживание — не более 10 тысяч фунтов в неделю (это примерно 840 тысяч рублей), на аренду жилья — максимум 35 тысяч фунтов в неделю (почти три миллиона рублей).

Беджамову также запретили покидать территорию Англии и Уэльса. Банкир с 2016 года живет в Лондоне. В столицу Великобритании он переехал из Монако. Власти княжества задержали его 21 апреля 2016 года по запросу России. Однако спустя два месяца суд отпустил банкира под залог.

Дело в лондонском суде слушалось без вызова Беджамова и проходило в закрытом режиме, поскольку были опасения, что он попытается покинуть страну, заявил собеседник «Ведомостей».

За несоблюдение всех требований совладельцу ВПБ грозит обвинение в неуважении к суду, заключение в тюрьму и конфискация активов.

Связаться с Беджамовым или его представителями «Ведомостям» не удалось.

Дело Беджамова

В России Беджамов был заочно арестован 5 февраля 2016 года по обвинению в крупном мошенничестве.

Банкир — брат совладелицы и бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус. 12 мая 2017 года ее признали виновной по статьям «мошенничество» и «присвоение или растрата» по делу о хищении 113,5 млрд рублей. Суд приговорил Маркус к девяти годам колонии.

По версии следствия, Беджамов вместе с сестрой организовал преступную группу. Они похищали средства, выдавая заведомо невозвратные кредиты аффилированным компаниям по подложным документам, оформляли кредиты на клиентов без их ведома, а также списывали средства со счетов вкладчиков.

Центробанк отозвал лицензию у банка в декабре 2015 года. Проверка обнаружила дыру в 210 млрд рублей. 11 марта 2016 года ВПБ признали банкротом, его ликвидацией занялось Агентство по страхованию вкладов.

Как отмечал Forbes, во Внешпромбанке были размещены десятки миллиардов рублей «Роснефти», «Роснефтегаза», «Транснефти», Олимпийского комитета России, Министерства иностранных дел, структур «Газпрома», Минобороны, Православной церкви и Новороссийского морского торгового порта. Почти 30 млрд рублей хранили в банке VIP-вкладчики. Среди клиентов были родственники высокопоставленных госслужащих: жена вице-премьера правительства Дмитрия Козака Наталья Квачева, родственники главы Минобороны Сергея Шойгу, зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов, родственники члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова и др.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

